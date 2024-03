Deň hvezdární a planetárií ponúkne verejnosti viacero podujatí

Žiar nad Hronom 12. marca (TASR) - Návrat na Mesiac je témou tohtoročného Dňa hvezdární a planetárií, pri príležitosti ktorého sa počas víkendu 16. a 17. marca po celom Slovensku uskutočnia v priestoroch astronomických zariadení viaceré podujatia pripomínajúce si význam odbornej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti hvezdární a planetárií.



Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV) Rudolf Gális informoval, že Deň hvezdární a planetárií je najväčšia koordinovaná ponuka popularizačných podujatí pre širokú verejnosť na Slovensku. "Je to už po deviatykrát, čo v tomto formáte nadviažeme na tradíciu Európskeho dňa planetárií vychádzajúceho z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii," poznamenal.



Hlavnou témou nadchádzajúceho ročníka je návrat človeka na Mesiac a upriamenie pozornosti na aktivity spojené s dosiahnutím tohto cieľa. "Okrem príspevkov k tejto téme sa v prípade priaznivého počasia naskytá aj možnosť pozorovať Mesiac v prvej štvrti pomocou astronomickej techniky a s odborným výkladom pracovníkov jednotlivých hvezdární," doplnil generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Marián Vidovenec.



Aj tento rok obsahujú aktivity astronomických inštitúcií to najzaujímavejšie z ich popularizačných programov, pútavých praktických ukážok a informácií o výsledkoch odbornej činnosti. Pôjde napríklad o prednášky pre verejnosť a zážitkové aktivity pre deti v Nitre, v Rimavskej Sobote alebo v Banskej Bystrici, prehliadky nafukovacích modelov Zeme alebo Mesiaca v Hlohovci, v Partizánskom a v Žiari nad Hronom, astrorozprávky v Humennom a komentované prehliadky astronomických pracovísk spojené s pozorovaním oblohy v Senci alebo v Medzeve.



Podľa riaditeľa Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Tomáša Dobrovodského sa do podujatia zapojí aj väčšina planetárií, ktoré využijú svoju výhodu a sprostredkujú návštevníkom podmanivý pohľad na nočnú oblohu s využitím projekcie, a to bez ohľadu na počasie.



Na organizácii podujatí v rámci Dňa hvezdární a planetárií 2024 sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Asociáciou planetárií Slovenska a ďalšími astronomickými zariadeniami po celej krajine.