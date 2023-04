Deň kariéry UPJŠ sa z online priestoru opäť vrátil na akademickú pôdu

Košice 19. apríla (TASR) - Siedmy ročník veľtrhu pracovných príležitostí pod názvom Deň kariéry Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa v stredu po dvoch rokoch v online priestore vrátil na akademickú pôdu. Študenti tak mohli priamo získať informácie od zástupcov 20 spoločností. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



Podujatie organizované Univerzitným poradenským centrom (UNIPOC) je podľa jej slov skvelou príležitosťou pre študentov stretnúť kvalitných zamestnávateľov na jednom mieste ešte pred ukončením štúdia. Zároveň je výbornou možnosťou pre zamestnávateľov zoznámiť sa so študentmi a budúcimi absolventmi univerzity, predstaviť im ich spoločnosť a šíriť jej dobré meno.



Ústrednou témou tohto ročníka bola udržateľná kariéra. "Na jednej strane to súvisí s ekológiou, UPJŠ je signátorom Race to Zero, čím sa okrem iných ekologických opatrení zaviazala aj k tomu, že bude vychovávať absolventov, ktorí budú disponovať tzv. 'green skills', a teda budú schopní uplatniť sa v novovznikajúcich 'green jobs'. Na druhej strane sme sa zamerali aj na udržateľnosť v zmysle celoživotnej kariéry, to znamená prevencia vyhorenia, work-life balance a podobne," uviedla riaditeľka UNIPOC UPJŠ a organizátorka podujatia Veronika Zibrinyiová.



Deň kariéry UPJŠ zorganizovali v dvoch zónach. V jednej zamestnávatelia individuálne prezentovali študentom univerzity možnosti kariéry vo vybraných spoločnostiach. V druhej zas prebehli diskusie s pozvanými hosťami na aktuálne témy.



Veľtrh pracovných príležitostí podľa rektora UPJŠ Pavla Sováka každoročne zaznamenáva veľký záujem zo strany zamestnávateľov. "Zúčastnené spoločnosti ponúkajú bohaté možnosti uplatnenia sa pre študentov a absolventov univerzity na rôznych odborných pozíciách," dodal.