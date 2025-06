Bratislava 12. júna (TASR) - Deň krivých zrkadiel prispieva k inklúzii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a zvyšuje rešpekt a solidaritu. V poradí 20. ročník podujatia odštartoval vo štvrtok popoludní na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dlhoročným mottom akcie je - Sme iní, nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás. TASR o tom informovali zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR



„Dnes je to už 20 rokov, čo používame symboliku krivého zrkadla, v takomto zrkadle sa vidíme iní, než akí sme v skutočnosti. Pokrútení, väčší, menší, širokí, úzki. Výzor však nehovorí o tom, akí sme naozaj. To podstatné, to, čo je naozaj v nás, je ukryté vnútri. Očiam neviditeľné,“ približuje združenie.



Účastníkov čakajú vystúpenia detí a dospelých s mentálnym znevýhodnením. Zakúpiť si môžu tiež originálne výrobky klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb a chránených dielní, prípadne sa zapojiť do tvorivých dielničiek a vytvoriť si vlastné výrobky. Súčasťou programu je aj poradenstvo pre rodičov. Atmosféru dotvorí bubnová šou. Každý účastník zároveň dostane na pamiatku zrkadielko, ktoré dozdobili ľudia s mentálnym postihnutím.



Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1980 a združuje 44 miestnych organizácií s takmer 10.000 členmi na celom Slovensku.