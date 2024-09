Deň kroja prinesie vystúpenia, sprievod ulicami mesta i galavečer

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa v nedeľu už po siedmy raz koná Slovenský deň kroja. Podujatie prinesie množstvo folklórnych vystúpení, sprievod ulicami mesta i slávnostný galaprogram. V centre mesta treba počítať aj s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Slovenský deň kroja odštartuje predpoludním slávnostným otvorením, po ktorom budú návštevníkov čakať až do večera vystúpenia folklórnych zoskupení a sprievodné aktivity. "Hlavným dejiskom nebude len Námestie SNP, ale aj lokalita pri Barbakáne, kde sa budú môcť návštevníci zapojiť do výučby tanca a spevu. Nebude chýbať prezentácia čipky zo Španej doliny, paličkovanie, tvorivé dielne pre deti i dospelých," priblížila Marhefková.



O 19.00 h sa uskutoční sprievod ulicami mesta, účastníci podujatia sa pokúsia prekonať slovenský rekord v najväčšom stretnutí ľudí v krojoch. Nasledovať bude slávnostný galavečer, ktorý bude môcť verejnosť sledovať aj vo vysielaní STVR.



V súvislosti s konaním podujatia treba v Banskej Bystrici počítať aj s dopravnými obmedzeniami, viaceré z nich platili v uplynulých dňoch aj počas osláv 80. výročia Slovenského národného povstania. "Naďalej pokračuje uzávera Kapitulskej ulice v úseku od križovatky s ulicou J. Cikkera po Námestie SNP, ktorá je vyčlenená pre parkovanie vozidiel organizátorov a prenosových vozov. Uzavreté je aj Námestie Š. Moysesa, pričom Bakossova ulica ostáva obojsmerná," priblížila Marhefková s tým, že doprava v centre mesta sa do bežného režimu vráti v pondelok (2. 9.).