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Deň mládeže v Žarnovici ponúkne tanec, hudbu, šport aj zábavu
Na pódiu sa od 17.15 h predstavia žiaci Základnej umeleckej školy v Žarnovici.
Autor TASR
Žarnovica 20. augusta (TASR) - Pingpongový turnaj, tanečný workshop, diskusiu či hudobné vystúpenia ponúkne Deň mládeže, ktorý v sobotu 22. augusta chystajú v Žarnovici. Organizátori avizujú, že mladých čaká deň plný športu, hudby, zábavy a inšpirácie. Informovalo o tom mesto Žarnovica na svojej internetovej stránke.
Program podujatia sa začne dopoludnia pingpongovým turnajom. V Chillout zóne ho od 9.00 do 11.00 h organizuje Chill in - klubovňa a informačné centrum mladých. Popoludňajší program bude pokračovať v parku pri kostole, kde bude o 16.00 h prebiehať tanečný workshop a grafiti zóna pod taktovkou Planéty pohybu.
Na pódiu sa od 17.15 h predstavia žiaci Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Podvečerný program bude pokračovať otvorenou diskusiou na tému mediálnej gramotnosti, bezpečnosti na internete, kyberšikany a zodpovedného používania sociálnych sietí. Večer vyvrcholí koncertom speváka Alana Murina o 20.00 h a diskotékou.
Program podujatia sa začne dopoludnia pingpongovým turnajom. V Chillout zóne ho od 9.00 do 11.00 h organizuje Chill in - klubovňa a informačné centrum mladých. Popoludňajší program bude pokračovať v parku pri kostole, kde bude o 16.00 h prebiehať tanečný workshop a grafiti zóna pod taktovkou Planéty pohybu.
Na pódiu sa od 17.15 h predstavia žiaci Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Podvečerný program bude pokračovať otvorenou diskusiou na tému mediálnej gramotnosti, bezpečnosti na internete, kyberšikany a zodpovedného používania sociálnych sietí. Večer vyvrcholí koncertom speváka Alana Murina o 20.00 h a diskotékou.