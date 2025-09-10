< sekcia Regióny
Deň mobility v Prešovskom kraji ponúkne aj retro bus
Autor TASR
Prešov 10. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) realizuje podujatie v rámci celoeurópskej kampane zameranej na podporu ekologických foriem dopravy, ako je verejná, pešia či cyklodoprava. V piatok (12. 9.) sa Námestie mieru v Prešove zmení na autobusovú zastávku, kde zaparkuje retro bus a bibliobus, aj na dopravné ihrisko s pretekárskou dráhou. Návštevníci si počas Dňa mobility tiež budú môcť dať skontrolovať svoj bicykel. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Návštevníci napríklad nazrú do interiéru knižnice na kolesách – bibliobusu, taktiež do autobusu Dopravného podniku mesta Prešov a obdivovať budú môcť aj retro bus dopravcu SAD Prešov SK. Súčasťou mobilného mestečka pred Úradom PSK bude i dopravné ihrisko, kde sa žiaci materských a základných škôl naučia základné dopravné pravidlá a svoje nadobudnuté dopravné vedomosti si preveria počas dráhových pretekov.
„Pre nadšencov cyklistiky je pripravený cykloservis. Bezplatnú službu im poskytnú kvalifikovaní mechanici, ktorí sa zamerajú najmä na vstupnú kontrolu, konzultácie, poradenstvo, ale aj na nastavenia, premazania bŕzd, reťazí či riadenia a ďalšie servisné úkony. Vyskúšajú si však aj cyklotrenažér, ktorý im ponúkne realistický zážitok z cyklistiky so simuláciou stúpania,“ povedala Jeleňová.
V prezentačných stánkoch ukážky projektov a technických riešení v doprave predstaví Stredná odborná škola dopravná Prešov a pridá aj možnosť vyskúšať si motokáru. Svoju činnosť zameranú na integrovaný dopravný systém (IDS) na východe, ale aj výhodné cestovanie s predplatnými cestovnými lístkami priblíži spoločnosť IDS Východ, ktorá pridá aj súťažný kvíz. Oblasť kvality ovzdušia a jej efektívneho riadenia odprezentujú manažéri v rámci projektu Populair Life – IP.
PSK sa so svojím Dňom mobility a jeho osvetovými aktivitami pripája k celoeurópskej kampani poukazujúcej na dôležitosť podpory a využívania alternatívnej formy dopravy, ktorá podporuje zdravý životný štýl a zároveň znižuje vplyvy na životné prostredie.
