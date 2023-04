Deň modranských pivníc ponúkne návštevníkom ochutnávku miestnych vín

Bratislava 15. apríla (TASR) - Deň modranských pivníc už 20. rok ponúkne návštevníkom ochutnávku miestnych vín. V sobotu 22. apríla budú môcť ľudia navštíviť 40 vinárstiev, ale aj bližšie spoznať mesto. Pre TASR to priblížil Michal Petrík zo Združenia Víno z Modry.



"Snažíme sa od začiatku, aby Deň modranských pivníc bol taký deň Modry, takže aby návštevníci, ktorí prídu, ochutnali nielen naše vína, ale cez historické pivnice aj ďalšie artefakty, naše tradície, históriu. (...) Snažíme sa v najväčšej miere zapájať aj miestne reštaurácie a miestnych predajcov keramiky. Aby to naozaj bolo hlavne o Modre," uviedol.



Návštevníci dostanú pri zakúpení vstupenky knižného sprievodcu, ktorého súčasťou je aj mapa s rozmiestnením vinárov. "K zoznamu vinárov dostane pohárik a môže ísť po pivničkách. Snažíme sa naučiť ľudí, že každé víno má svoju hodnotu, takže za naliatie ako protihodnotu dávajú tzv. degustačné lístky. A vinár si podľa hodnoty vína určí, či je to jeden, dva alebo tri lístky za degustačnú vzorku," vysvetlil Petrík. Vstupenka zároveň návštevníkom umožňuje využívať bezplatnú kyvadlovú dopravu vo forme pivničného autobusu.



Deň modranských pivníc podľa Petríka ročne navštívi približne 1000 až 1500 ľudí zo Slovenska i zahraničia. "Máme aj stálych cezpoľných z Poľska, Čiech, Rakúska, Maďarska, alebo prídu ľudia, ktorí sú na návšteve v regióne a upúta ich naše podujatie a prídu nás pozrieť a podporiť," skonštatoval.