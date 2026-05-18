Pondelok 18. máj 2026
Deň múzeí prinesie v Piešťanoch prednášky aj tvorivé aktivity

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Autor TASR
Piešťany 18. mája (TASR) - Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí podujatie Celoslovenská noc múzeí. Uskutoční sa v sobotu (23. 5.) vo viacerých expozíciách múzea a návštevníkom ponúkne prehliadky, prednášky, tvorivé aktivity i premietanie nového filmu. TASR o tom informoval Vladimír Krupa z múzea.

Hlavný program sa bude konať v stálej expozícii v budove Kúpeľnej dvorany, ktorá bude otvorená od 10.00 do 21.00 h. Od 13.00 h sú pripravené ukážky krojov s možnosťou ich vyskúšania, múzejno-vzdelávací projekt Život pri rieke, interaktívny Veselý kvíz mladého pátrača, aktivita Dotkni sa minulosti - kufor záhad či program Mladý reštaurátor. Návštevníci si budú môcť prezrieť aj novozískané zbierkové predmety múzea, ktorých akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.

Súčasťou programu budú aj odborné prednášky. O 14.30 h premietnu nový film Zrkadlenie času - príbeh Imricha Wintera. Nasledovať bude prednáška venovaná histórii a premenám Kúpeľnej dvorany a Balneologického múzea spojená s prehliadkou nových priestorov na prvom poschodí budovy. O 16.30 h sa uskutoční prednáška Parazity, život na úkor. Návštevníci budú môcť absolvovať aj komentované prehliadky expozície Kútne plachty.

Uskutočnia sa tiež komentované prehliadky výstavy Vtáky Piešťan, expozície Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a expozície sakrálneho umenia zo zbierky Kornela Duffeka. Do programu sa zapojí aj Pamätná izba Ivana Kraska na Nábreží Ivana Kraska, otvorená bude od 14.00 do 19.00 h.
