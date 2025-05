Deň na dedine v Detve priniesol folklór, tradície i odhalenie sochy

Detva 30. mája (TASR) - Folklórne kolektívy, včelári i ľudoví remeselníci boli súčasťou piatkového Dňa na dedine v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve. Zároveň vo vestibule slávnostne odhalili drevenú sochu fujaristu, ktorým je detviansky rezbár Jozef Rybár. TASR o tom informovala riaditeľka školy Jana Krnáčová.



Dodala, že je z lipového dreva a je to práca viacerých umeleckých rezbárov. „Niekoľko desaťročí stála lipa v areáli našej školy. Zostarla, jej zdravotný stav nebol dobrý a museli ju spíliť. Drevu sme však dali druhú šancu a využili sme ho na to, aby vzniklo toto majstrovské dielo,“ objasnila s tým, že cieľom bolo vzdať úctu nielen práci a osobnosti fujaristu, ale aj všetkým, ktorí svojím umením premieňajú drevo na príbehy.



Na odhalení sochy sa v piatok s fujarou v ruke zúčastnil aj jeho vnuk Miroslav Rybár. „Od narodenia deda uplynie budúci rok 120 rokov. Bol roľník a v prvom rade žil poľnohospodárskou výrobou, mal svoj statok so zvieratami,“ spomenul. Venoval sa však aj výrobe fujár a píšťal, ktoré si aj sám ručne zdobil ornamentami. Detviansky rezbár zomrel v roku 1973 vo veku 67 rokov.



Ako ďalej riaditeľka uviedla, 21. ročník Dňa na dedine priniesol aj tvorivé aktivity pre žiakov školy. „Je dôkazom toho, že ľudová kultúra nepatrí len do múzea a stále žije medzi nami. Prostredníctvom piesní, krojov a detí," konštatovala. Remeselníci v školskom areáli ukázali svoju prácu, ktorú si žiaci mohli aj vyskúšať. Rovnako mali k dispozícii činnosti s hlinou a spoznávali bylinky. „Pripravili sme aj vedomostné a športové súťaže, ktoré sa zamerali na náš región. Preverili si tak svoje poznatky i zručnosť,“ poznamenala. Doplnila, že súťažili tiež v jedení zemiakových šúľancov a deviataci váľali máj, ktorý na začiatku mesiaca postavili. Súčasťou kultúrneho programu boli rómske tance.