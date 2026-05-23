Deň otvoreného letiska Partizánske ponúkne ukážky lietadiel
Autor TASR
Partizánske 23. mája (TASR) - Aeroklub Partizánske sa v sobotu predstaví verejnosti. Pre návštevníkov pripravil ukážky lietadiel, parašutizmus, paragliding či prednášky, súčasťou programu Dňa otvoreného letiska Partizánske bude i krst novej leteckej školy. Aeroklub o tom informoval na sociálnej sieti.
„Na Deň otvoreného letiska Partizánske zavíta i legenda československého letectva Aero L-29 Delfín. Návštevníci sa môžu tešiť na pristátie legendárneho prúdového lietadla, ktorého pilotom bude známy generálmajor vo výslužbe Jozef Pivarči,“ načrtol aeroklub.
Súčasťou programu podľa neho bude aj slávnostný krst novej leteckej školy priamo za osobnej účasti Pivarčiho.
Aeroklub pre návštevníkov okrem toho pripravil i statické ukážky lietadiel a vetroňov, parašutizmus, paragliding, rogál a vírniky či teplovzdušný balón. Program doplnia prednášky z rôznych oblastí letectva, letecká škola i ďalšie atrakcie vrátane gastronomickej zóny či skákacieho hradu.
„Okrem plánovaného príletu Aero L-29 Delfín sa nebudú vykonávať letecké ukážky. Akcia je zameraná na statické ukážky lietadiel a prezentáciu činnosti aeroklubu, leteckého klubu Prestige a leteckej školy,“ upozornil aeroklub.
Letisko sa nachádza v partizánskej mestskej časti Malé Bielice. Ide o verejné vnútroštátne letisko pre všeobecné letectvo s celoročnou dennou prevádzkou v čase vyhovujúcich meteorologických podmienok. Jeho prevádzkovateľom je Aeroklub Partizánske, ktorý je organizátorom i viacerých súťaží v leteckom športe.
