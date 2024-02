Otvorené dvere lekárskej fakulty v Martine prilákali 700 študentov

Martin 5. februára (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine prilákal v piatok (2. 2.) takmer 700 študentov. TASR o tom informovala PR manažérka JLF UK Zuzana Marčeková.



"Podujatie je určené všetkým, ktorí majú záujem o štúdium všeobecného lekárstva, zubného lekárstva alebo nelekárskych odborov - ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a verejného zdravotníctva," uviedol prodekan pre rozvoj fakulty Kamil Birigner.



Podotkol, že záujem o podujatie je štandardne vysoký. Aj preto ho fakulta organizuje v dvoch blokoch, aby sa na ňom mohol zúčastniť čo najväčší počet potenciálnych záujemcov o štúdium. "Podujatie organizujeme tak, aby sa študenti s fakultou zoznámili čo najlepšie. Dostanú informácie o prijímacom konaní, procese výučby a organizácii štúdia, aj o mimoškolských aktivitách, ktoré im predstavia naši študenti. Zároveň môžu navštíviť rôzne pracoviská a pýtať sa priamo vyučujúcich na to, čo ich najviac zaujíma," doplnil.



Študenti mohli počas DOD navštíviť akademickú knižnicu a simulačné centrum, internát, ústavy fyziológie, biochémie, patologickej fyziológie, anatómie, lekárskej biofyziky, biológie, histológie a embryológie, ako aj ústav ošetrovateľstva i výučbové priestory zubného lekárstva v Univerzitnej nemocnici Martin, konkretizovala Marčeková.



Na návrh Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Ministerstva zdravotníctva SR sa podľa nej plánuje tento rok zvýšenie počtu slovenských študentov medicíny, pre JLF UK je to konkrétne o 30 študentov viac.



"Pre budúci akademický rok plánujeme prijať 150 študentov v programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a 11 študentov v programe zubné lekárstvo. V nelekárskych programoch je to 70 študentov pre ošetrovateľstvo, 20 pre pôrodnú asistenciu a 20 v programe verejné zdravotníctvo," priblížil prodekan pre pedagogickú činnosť Juraj Mokrý. Záujem o štúdium na JLF má podľa neho každý rok viac ako 1000 uchádzačov.



Prihlášku na štúdium JLF UK v akademickom roku 2024/2025 je potrebné doručiť do 29. februára 2024, pripomenula PR manažérka fakulty.