Na SOŠ v Rakoviciach bude v stredu deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí na SOŠ v Rakoviciach ponúkne návštevníkom rôzne aktivity
Autor TASR
Rakovice 6. októbra (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) na Strednej odbornej škole (SOŠ) regionálneho rozvoja a SOŠ záhradníckej v Rakoviciach v okrese Piešťany prinesie okrem prezentácie študijných a učebných odborov aj rôzne iné aktivity. DOD sa uskutoční v stredu (8. 10.) od 9.00 do 16.00 h. Pre TASR to uviedla riaditeľka školy Henrieta Kunicová.
Návštevníci sa môžu zoznámiť so študijnými a učebnými odbormi, ktoré škola ponúka a takisto je pripravená aj súťaž Mladý záhradkár pre žiakov stredných škôl. „Aby sme tu tento deň otvorených dverí ešte ozvláštnili, pripravili sme pre návštevníkov aj súťaž Fotorak, je to fotografická súťaž,“ priblížila.
Žiaci odboru služby z cestovného ruchu majú pripravenú propagáciu svojho odboru. „Je to spojené už aj s halloweenom. Prezentácia Hotel v Strachoviciach bude uvádzať návštevníkov do hotela, kde sa budú prezentovať či už služby v cestovnom ruchu, ale aj hotelové služby, takisto odbory, ktoré sú zamerané na floristiku,“ doplnila s tým, že svoje umenie predvedú aj žiaci v odboroch záhradný dizajn a záhradnícka výroba.
