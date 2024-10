DOD na Úrade Trenčianskeho kraja sa ponesie v duchu tradícií

Trenčín 5. októbra (TASR) - Tohtoročný Deň otvorených dverí (DOD) na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa ponesie v duchu tradícií a remesiel. Okrem organizácií TSK na ňom predstaví krajská samospráva i väčšie investície, ktoré v poslednom období zrealizovala. DOD bude môcť verejnosť navštíviť 7. októbra. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Počas DOD sa predstavia organizácie v pôsobnosti kraja, stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne inštitúcie. Remeselníci zase predstavia tradície a remeslá, ktoré sa od nepamäti viažu k Trenčianskemu kraju, ako je hrnčiarstvo, sklárstvo, čipkárstvo, včelárstvo, drotárstvo, pernikárstvo či stolárstvo," načrtla Kukučková.



Svoju činnosť podľa nej odprezentujú aj spolupracujúce organizácie - Jednota dôchodcov Slovenska, dobrovoľní hasiči či Kreatívny inštitút Trenčín. Návštevníci budú môcť tiež podľa nej ochutnať tradičné slovenské jedlá. Vyhodnotíme aj spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom a budeme hovoriť aj na tému debarierizácie, doplnila.



Krajská samospráva návštevníkov zoznámi i so svojimi vybranými väčšími projektmi - Hokejovou akadémiou v Trenčíne, modernizáciou Gastrocentra, ale aj s revitalizáciou Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. Do života uvedie publikáciu z dielne Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorá je venovaná Matúšovi Čákovi Trenčianskemu.



Verejnosť bude mať opäť možnosť navštíviť zdravotnícky kútik so stanovišťami krajských nemocníc a stredných zdravotných škôl, preveriť si tam budú môcť svoju fyzickú a zdravotnú kondíciu. "Pripravené sú tiež aktivity pre deti, o ktoré sa postará krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, Zelená župa, ale aj kultúrne inštitúcie a remeselníci z kraja," priblížila Kukučková.



Súčasťou programu bude priamo na poludnie akustický koncert Barbory Piešovej.