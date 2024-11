Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity ponúkne informácie o štúdiu

Prešov 26. novembra (TASR) - Univerzitné priestory, laboratóriá, ako aj učebne si budú môcť v stredu (27. 11.) pozrieť budúci študenti i verejnosť počas dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Mária Dudová-Bašistová.



Ako uviedla, predstaví sa každá z fakúlt, spolu s nimi i ďalšie pracoviská. Záujemcovia o štúdium budú mať príležitosť využiť možnosti pre komplexné získanie informácií na jednom mieste. Vysokoškolský areál univerzity na ulici 17. novembra v Prešove sa otvorí o 8.00 h, program je pripravený do 13.00 h.



"Deň otvorených dverí ponúka možnosť spoznávať univerzitné priestory, diskutovať so študentmi, vyučujúcimi, klásť otázky, pýtať sa, a to všetko na pozadí bohatého sprievodného programu," uviedla Dudová-Bašistová.



Popri prezentácii fakúlt a celouniverzitných pracovísk bude podľa jej slov k dispozícii aj priestor na prezentáciu univerzitných súborov a študentských organizácií.



Na PU v Prešove študuje v súčasnosti viac ako 8300 študentov.