Deň otvorených dverí priblížil život i na mliečnej farme v Oponiciach

Oponice 17. júna (TASR) - Priblížiť deťom a rodinám život na mliečnej farme, priviesť najmenších k záujmu o živočíšnu výrobu a zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov bolo cieľom Dní otvorených dverí na farme dojníc v Oponiciach v okrese Topoľčany. Farma Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa počas uplynulého víkendu pridala k 34 mliečnym farmám z celého Slovenska, ktoré otvorili dvere pre verejnosť, informovala Renáta Chosraviová, hovorkyňa SPU.



Súčasťou Dní otvorených dverí je projekt Adoptuj kravičku, ktorý v roku 2012 spustil Mliečny fond podporovaný Slovenským mliekarenským zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka. Používateľ webovej aplikácie si za nákup slovenských mliečnych výrobkov môže vybrať a virtuálne adoptovať žijúcu kravu z reálnej farmy. O kravu sa môže naďalej starať formou hry pri opakovanom nákupe slovenských mliečnych výrobkov.



"Projekt vznikol na to, aby sme priblížili sektor prvovýroby mlieka deťom a riešili aj otázku spotreby mlieka na Slovensku, ktorá je nízka. U nás máme priemernú spotrebu len 190 kilogramov na osobu a rok, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča až 220 kilogramov na osobu a rok," povedala riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková. Deti po celom Slovensku si zatiaľ adoptovali zhruba 30.000 kráv, pričom v krajine je v súčasnosti do 110.000 dojníc.



Na farme dojníc Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Oponiciach v súčasnosti chovajú 720 jedincov holštajnského dobytka, z toho je 360 dojníc. Dosahujú špičkovú kvalitu stáda s ročnou úžitkovosťou viac ako 10.200 litrov mlieka na dojnicu.