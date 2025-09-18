< sekcia Regióny
Deň otvorených dverí v dopravnom podniku Prešov ponúkne bohatý program
Počas celého podujatia bude premávať bezplatná kyvadlová doprava
Autor TASR
Prešov 18. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorého otvorí svoje brány pre všetkých nadšencov mestskej hromadnej dopravy. V areáli DPMP bude v sobotu (20. 9.) pripravených množstvo atrakcií pre rodiny s deťmi aj pre širokú verejnosť. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.
Návštevníci sa môžu podľa Tomeka tešiť na prehliadky dielní údržby autobusov a trolejbusov, prehliadky umyvárne vozidiel, ako aj na prezentáciu nových trolejbusov. „Na podujatí nebudú chýbať ani zástupcovia záchranných zložiek, ktorí si pre návštevníkov pripravili prezentáciu hasičskej techniky, ukážky prvej pomoci a požiarnu prevenciu pre deti. Pozvanie prijali aj zástupcovia mestskej polície, ktorí so sebou prinesú mobilné dopravné ihrisko pre deti. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na detský svet, v ktorom nebude chýbať maľovanie na tvár, tvorivé dielne či nafukovací hrad,“ uviedol Tomek.
Ako pokračoval, zaujímavosťou pre všetky vekové kategórie bude prezentácia rôznych typov historických vozidiel Ozbrojených síl SR, Slovenskej autobusovej dopravy a Veterán Šariš Klubu i výstava historických armatúr. Pripravená je aj prezentácia autobusov a takzvaných mŕtvych uhlov. V areáli nájdu návštevníci aj stánky, v ktorých predstavia svoju prácu zástupcovia jednotlivých oddelení DPMP a taktiež stánky partnerov podujatia. V Relax zóne bude pre návštevníkov pripravené chutné jedlo a osviežujúce nealko nápoje. Kultúrnym spestrením programu budú hudobné a tanečné vystúpenia Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA a ABC Cheerleaders Prešov. O pohodovú atmosféru sa postará aj dídžej.
Počas celého podujatia bude premávať bezplatná kyvadlová doprava, s ktorou sa bude možné pohodlne dostať priamo do areálu DPMP. Spoje kyvadlovej dopravy začnú jazdiť od 9.45 h a premávať budú cez sídlisko Sekčov, Sídlisko III aj sídlisko Šváby. Posledné spoje vyrazia z areálu DPMP o 14.00 h.
