Deň otvorených dverí v Technickej univerzite ponúka aj 3D jaskyňu

Zvolen 28. januára (TASR) - Prehliadka dizajnérskych ateliérov, 3D jaskyne či laboratórií čaká po celý utorok záujemcov o štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Dňom otvorených dverí na lesníckej a drevárskej fakulte budú návštevníkov okrem profesorov sprevádzať aj samotní študenti.



TUZVO je vysoká škola zaradená medzi sedem najlepších univerzít na Slovensku. Spomedzi všetkých vysokých škôl má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.



"Študenti si môžu vybrať zo 106 študijných programov v šiestich študijných odboroch so zameraním na lesníctvo, drevárstvo, environmentálnu a výrobnú techniku, ekologické a environmentálne vedy, bezpečnostné služby, ekonómiu a manažment, umenie," uviedol pre TASR rektor TUZVO Rudolf Kropil. "Vybrané študijné programy je možné študovať aj v cudzích jazykoch," dodal.



TUZVO nesie označenie „výskumnej univerzity“, ktoré jej udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a výskumné centrá. TUZVO disponuje aj najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre dodržiavanie trvalo udržateľného života.