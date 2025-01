Deň pamiatky obetí holokaustu si v Bratislave pripomenú aj novou divad

Bratislava 26. januára (TASR) - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si v pondelok (27. 1.) v Bratislave pripomenú aj uvedením novej divadelnej inscenácie s názvom Nejako bolo, nejako bude. Ide o predstavenie v rámci projektu Divadlo pamäti, ktorý tvorí desať mládežníckych divadelných inscenácií o holokauste a druhej svetovej vojne. TASR o tom informovali z občianskeho združenia Post Bellum.



Inscenáciu uvedú v pondelok o 19.00 h v bratislavskom divadle Teatro Colorato. Podtitul hry Nejako bolo, nejako bude je "necenzurovaný pohľad na slovenskosť a jej dejiny". Do projektu Divadlo pamäti sa zapojilo vyše 100 mladých Európanov.



"Ako môžu mladí ľudia súcitiť a vžiť sa do toho, čo sa vtedy stalo? Ako dnes rozpoznať náznaky podkopávania právneho štátu a radikalizácie, ktoré sa objavovali aj v 30. rokoch? Ako nadviazať zmysluplný kontakt s obeťami, aby sme ich mohli dôstojne uctiť? A ako spojiť spomienky s prítomnosťou? Presne to sú otázky, na ktoré sa v Divadle pamäti snažíme hľadať odpovede," priblížila riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.



Slovenskú premiéru inscenácie odohrá zoskupenie študentov hudobno-dramatického umenia Štyria z piateho ročníka. Pod názvom Divadlo pamäti prebieha v rokoch 2025 a 2026 špeciálna spolupráca holandského divadla Theater Na de Dam s desiatimi európskymi partnermi v Dánsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Slovensku a Českej republike. Základom inscenácií sú rozhovory s vyše 50 očitými svedkami druhej svetovej vojny alebo ich príbuznými. Slovenským partnerom projektu je občianske združenie Post Bellum.