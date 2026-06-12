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Deň Rusínov oslávia v Medzilaborciach trojdňovým programom
Program osláv sa začne v piatok príchodom domácich i zahraničných hostí.
Autor TASR
Medzilaborce 12. júna (TASR) - V Medzilaborciach sa od piatka do nedele (14. 6.) konajú celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku. Spojené sú aj s pripomenutím si 35. výročia založenia Svetového kongresu Rusínov. Práve v Medzilaborciach sa v roku 1991 uskutočnil jeho historicky prvý kongres. TASR o tom informoval predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
Program osláv sa začne v piatok príchodom domácich i zahraničných hostí. Večer o 19.30 h sa v priestoroch tamojšieho hotela uskutoční beseda s názvom Priami účastníci I. Svetového kongresu Rusínov v Medzilaborciach, počas ktorej sa účastníci vrátia k atmosfére a udalostiam historického kongresu z roku 1991. Následne bude pripravený spoločenský večer, ktorý vytvorí priestor na neformálne stretnutia a spomienky.
Sobota (13. 6.) bude patriť odbornému i kultúrnemu programu. Od 9.00 h sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Medzilaborciach uskutoční odborná konferencia s názvom 35 rokov Svetového kongresu Rusínov, venovaná histórii, významu a perspektívam medzinárodného rusínskeho hnutia. Konferencia prinesie pohľady pamätníkov, odborníkov a predstaviteľov rusínskych organizácií z viacerých krajín.
Popoludní o 15.00 h sa účastníci stretnú pred Mestským úradom v Medzilaborciach na pietnom akte a následne prejdú mestom v krojovom sprievode. Vyvrcholením dňa bude od 16.00 h v miestnom amfiteátri Galaprogram celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku, ktorý predstaví bohatstvo rusínskej kultúry, hudby, spevu, tanca a tradícií. Program ponúkne vystúpenia folklórnych kolektívov a jednotlivcov z rôznych regiónov, kde žijú Rusíni, a bude otvorený širokej verejnosti.
Aj večerný program so začiatkom o 20.30 h bude určený pre verejnosť. Pôjde o prezentáciu a premietanie filmu Potopa, ktorého súčasťou bude aj stretnutie s tvorcami a hercami. Pozvanie prijali predstavitelia hlavných postáv Sára Chripáková a Vladimír Čema.
Nedeľný program vyvrcholí slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a účasťou rusínskych predstaviteľov na svätej liturgii v Medzilaborciach. Podujatie tak podľa Karaša symbolicky prepojí kultúrny, spoločenský a duchovný rozmer života Rusínov a pripomenie si významnú cestu, ktorú rusínske hnutie prešlo počas uplynulých 35 rokov.
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Organizuje ho Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci so Svetovým kongresom Rusínov, Svetovou radou Rusínov, mestom Medzilaborce a ďalšími partnermi.
Program osláv sa začne v piatok príchodom domácich i zahraničných hostí. Večer o 19.30 h sa v priestoroch tamojšieho hotela uskutoční beseda s názvom Priami účastníci I. Svetového kongresu Rusínov v Medzilaborciach, počas ktorej sa účastníci vrátia k atmosfére a udalostiam historického kongresu z roku 1991. Následne bude pripravený spoločenský večer, ktorý vytvorí priestor na neformálne stretnutia a spomienky.
Sobota (13. 6.) bude patriť odbornému i kultúrnemu programu. Od 9.00 h sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Medzilaborciach uskutoční odborná konferencia s názvom 35 rokov Svetového kongresu Rusínov, venovaná histórii, významu a perspektívam medzinárodného rusínskeho hnutia. Konferencia prinesie pohľady pamätníkov, odborníkov a predstaviteľov rusínskych organizácií z viacerých krajín.
Popoludní o 15.00 h sa účastníci stretnú pred Mestským úradom v Medzilaborciach na pietnom akte a následne prejdú mestom v krojovom sprievode. Vyvrcholením dňa bude od 16.00 h v miestnom amfiteátri Galaprogram celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku, ktorý predstaví bohatstvo rusínskej kultúry, hudby, spevu, tanca a tradícií. Program ponúkne vystúpenia folklórnych kolektívov a jednotlivcov z rôznych regiónov, kde žijú Rusíni, a bude otvorený širokej verejnosti.
Aj večerný program so začiatkom o 20.30 h bude určený pre verejnosť. Pôjde o prezentáciu a premietanie filmu Potopa, ktorého súčasťou bude aj stretnutie s tvorcami a hercami. Pozvanie prijali predstavitelia hlavných postáv Sára Chripáková a Vladimír Čema.
Nedeľný program vyvrcholí slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a účasťou rusínskych predstaviteľov na svätej liturgii v Medzilaborciach. Podujatie tak podľa Karaša symbolicky prepojí kultúrny, spoločenský a duchovný rozmer života Rusínov a pripomenie si významnú cestu, ktorú rusínske hnutie prešlo počas uplynulých 35 rokov.
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Organizuje ho Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci so Svetovým kongresom Rusínov, Svetovou radou Rusínov, mestom Medzilaborce a ďalšími partnermi.