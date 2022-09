Deň soli v Prešove ponúkne návštevníkom bohatý program

Prešov 2. septembra (TASR) - Bohatý program ponúkne v sobotu (3. 9.) návštevníkom areálu Múzea Solivar v Prešove v poradí štvrtý ročník Dňa soli. Pripravila ho Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš spoločne so Slovenským technickým múzeom (STM). Areál sa snažia postupne prebudiť a oživiť. Informuje o tom OOCR.



Pre najmenších budú pripravené divadelné vystúpenia. Predstaví sa i kúzelník a viaceré kapely vrátane baníckeho orchestra z Poľska. Na podujatí nebudú chýbať stánky s remeslami a občerstvením. Návštevníci si môžu pozrieť živú ukážku rôznych remeselných prác, výrobu soľnobanskej čipky či perníkov, prácu drotára a košikára, výrobu krojovaných bábik a iných ručných prác.



Múzeum Žup Krakowskich Wieliczka z Poľska sa predstaví výrobou lán či varením soli. Pre malých aj veľkých budú pripravené rôzne tvorivé dielne a detský kolotoč.



Prostredníctvom dotykového infokiosku si môžu návštevníci virtuálne prezrieť všetky verejnosti sprístupnené, ale aj a nesprístupnené objekty. Tiež tam nájdu ďalšie praktické informácie o múzeu.



Súčasťou podujatia bude aj komentovaná prehliadka so sprievodcom, ktorý prevedie návštevníkov po zrekonštruovanom Sklade soli. Podľa organizátorov najlákavejšou časťou programu bude 'živé múzeum', ktoré opäť pripravuje Lukáš Maťufka so svojím divadlom Portál. Vďaka nim v Sklade soli ožije príbeh z dávnej histórie soľného závodu.



Podujatie finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.