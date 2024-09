Deň soli v Prešove priblíži históriu jej ťažby a varenia

Prešov 6. septembra (TASR) - Návštevníci Múzea Solivar v Prešove sa môžu počas sobotňajšieho (7. 9.) Dňa soli oboznámiť s históriou ťažby a varenia soli, pozrieť si hasičskú techniku a vidieť tiež remeselníkov pri ich činnosti. Pripravený je i hudobný program. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Podujatie prostredníctvom ukážok tradičných remesiel odkazuje na stálu tradíciu remeselných trhov a tvorivých dielní na Slovensku. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program spojený nielen s históriou ťažby a varenia soli, ale tiež na živé múzeum, hasičskú techniku, kolotoče či skvelý hudobný program," uviedla Šitárová.



Vystúpia počas neho Swing Time For, Folklórny súbor Starišan, Milan Iván, Žojco a STF band, 4x4 band, hudobná skupina PŠŠT a tiež speváčka Eva Máziková.



Prehliadka areálu múzea bude formou takzvaného živého múzea spolu s divadelným predstavením. Návštevníci si môžu pozrieť expozície Skladovanie a distribúcia soli, Nový Solivar prezident Masaryk a Soľnobanská čipka. Pripravený je aj program pre najmenších s Divadlom Cililing, Usmievankou a Kúzelnou fyzikou.



"V rámci živého múzea chceme tento rok oživiť budovu Gápľa a po stáročiach uviesť do pohybu konskou silou najstarší a najväčší ťažný mechanizmus tak, ako to bolo v minulosti. Nebude chýbať varenie soli a mnoho ďalších atrakcií," dodal riaditeľ STM-Múzea Solivar v Prešove Marek Duchoň.



Ako informovala Šitárová, do mestskej časti Solivar budú v sobotu v štandardnom režime premávať linky 1, 11, 19 a 46. Zároveň môžu návštevníci múzea využiť aj mimoriadnu posilovú linku 1A, ktorá bude premávať na trase: Solivar - Solivarská - Martina Benku - Vyšné lúky - Čierny most - Železničná stanica - Chalupkova - Švábska - Solivarská - Solivar.



Návštevníkom podujatia odporúča Dopravný podnik mesta Prešov nastúpiť alebo vystúpiť na zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) Múzeum Solivar, kde sa nachádza aj automat na cestovné lístky. Linky 1 a 1A budú na spoločnom úseku (Solivar, Čierny most a Železničná stanica) premávať s intervalom spojov 15 minút. Preprava na posilovej linke 1A sa bude riadiť platnou tarifou MHD v Prešove.