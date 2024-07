Deň stromu v Topoľčiankach bude venovaný lesom, lesníkom i súťažiam

Topoľčianky 4. júla (TASR) - Ukážky lesníckej techniky, kynológie, sokoliarstva, súťaže i kultúrny program ponúkne 23. ročník podujatia Deň stromu. Konať sa bude 13. júla v Topoľčiankach v okrese Zlaté Moravce.



Organizátorom podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, ktoré ho obvykle pripravujú v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu. "Z dôvodu nevyhnutnej celkovej obnovy zariadenia skanzenu sa tento ročník uskutoční prvýkrát v Topoľčiankach. Zmena miesta konania Dňa stromu prináša aj pozitívne stránky a umožní návštevníkom okrem už tradičného programu absolvovať prehliadku historického parku, kaštieľa, národného žrebčína, oranžérie tropických rastlín, škôlky okrasných drevín a prevádzky na spracovanie medu," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, aj v Topoľčiankach budú prebiehať všetky aktivity, ktoré si návštevníci obľúbili v predchádzajúcich ročníkoch podujatia. "Popri hlavnom programe si tak môžu malí i veľkí návštevníci prostredníctvom lesných pedagógov rozšíriť a súťažne preveriť svoje vedomosti o lese. Pripravené sú aj vystúpenia folklórnych súborov, tanečnej skupiny Old School Brothers i koncert skupiny Vidiek," informovali Lesy SR.



Organizátori zároveň uviedli, že po rekonštrukcii Lesníckeho skanzenu by sa mal budúcoročný Deň stromu konať opäť vo vynovených a bezpečných priestoroch v Čiernom Balogu. "A to aj s novou expozíciou venovanou Jozefovi Dekretovi Matejovie pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia," doplnili Lesy SR.