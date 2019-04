Deň sv. Floriána si Trnavčania pripomenú na námestí i v archíve

Trnavčania i návštevníci mesta budú mať príležitosť prezrieť si zblízka napríklad historickú ručnú striekačku Smékal z roku 1889 i z roku 1924 či motorovú striekačku Selve – R. Herold z 30. rokov

Trnava 26. apríla (TASR) - Patróna hasičov, Deň svätého Floriána, si v Trnave pripomenú v piatok 3. mája. Začne sa ďakovnou svätou omšou k pripomenutiu 150. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Trnave a na počesť všetkých trnavských hasičov. Na Trojičnom námestí budú dobrovoľné hasičské zbory z Bohdanoviec nad Trnavou, Špačiniec, Jaslovských Bohuníc, Voderád, DHZ Trnava - Centrum, Dobrovoľné hasičské združenie Pole a súkromní vlastníci Marek Šimko, Richard Januščák a Boris Janto od 9.00 h do 13.00 h vystavovať hasičskú techniku.



Trnavský hasičský zbor je po Šoproni (1866) a Bratislave (1867) tretím najstarším zborom v Uhorsku. Trnavčania i návštevníci mesta budú mať príležitosť prezrieť si zblízka napríklad historickú ručnú striekačku Smékal z roku 1889 i z roku 1924, motorovú striekačku Selve – R. Herold z 30. rokov, hadicový navijak od neznámeho výrobcu z 20. rokov, prenosnú motorovú striekačku Flader z roku 1933 alebo PS4 z roku 1965. Nebude chýbať ani súčasná technika, ako napríklad Hummer H3, štvorkolka Polaris Ranger, Iveco Trakker CAS 30 alebo sanitný automobil hasičskej služby MB Sprinter SAHS. Stroje predstaví záujemcom moderátor výstavy Marián Hruška. Organizátormi podujatia sú profesionálni a dobrovoľní trnavskí hasiči v spolupráci s mestom Trnava, Štátnym archívom v Trnave a Trnavským samosprávnym krajom.



K oslavám sv. Floriána sa pripojí aj Štátny archív v Trnave, ktorý v piatok 3. a v sobotu 4. mája otvorí svoje brány verejnosti. Okrem komentovanej prehliadky budovy archívu – zrekonštruovaného historického meštianskeho domu na Štefánikovej ulici číslo 7 - pripravili trnavskí archivári s dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi a ďalšími nadšencami výstavu s názvom Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, ktorá mapuje formovanie, vznik a fungovanie DHZ v Trnave od 19. storočia až do súčasnosti.



"Vystavené sú originály archívnych dokumentov, k najstarším patria požiarny poriadok mesta Trnava písaný po nemecky z roku 1785, štatút mesta o zabránení a hasení požiaru (1788), hasičská príručka Jána Aldiniho (1834) alebo originál aj tlačená verzia stanov Trnavského dobrovoľného hasičského zboru (1. novembra 1868) či matrika členov zboru (1873 – 1894). Bohatú históriu zboru dokresľujú aj reklamy a letáky, plagáty, pozvánky na plesy a hasičské oslavy, staré i najnovšie fotografie zo zásahov Okresného riaditeľstva (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave. Kompletný obraz o živote, radostiach i starostiach trnavských hasičov dopĺňajú trojrozmerné predmety," informovala riaditeľka archívu Júlia Ragačová.



Prvýkrát je vystavená dioráma hasičskej stanice v Trnave v mierke 1:87 znázorňujúca budovu na Rybníkovej ulici aj s vozidlami, ktorú zhotovil a na výstavu zapožičal Erik Radványi. Vystavený je aj originál zástavy zboru z roku 1922 s pôvodnou žrďou s ozdobnou hlavicou a nechýba ani najnovšia zástava dobrovoľných trnavských hasičov, ktorá bola posvätená 30. novembra 2018. Svoje miesto na výstave majú aj slávnostné hasičské uniformy, moderná zásahová hasičská uniforma Mestského hasičského zboru Trnava, hasičské prilby, napríklad pre čatovodiča a hlavného trubača, hasičský strhávací hák, hasičské medaily, modely hasičských áut a podobne.



Pre deti a školskú mládež pripravil archív v spolupráci s OR HaZZ v Trnave aj súťaž vo výtvarnom prejave na tému Hasiči budúcnosti. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou riaditeľa OR HaZZ v Trnave Zoltána Takácsa v máji. Na nádvorí archívu budú môcť deti absolvovať detskú dráhu železného hasiča, vyskúšať si zásahový odev, či zblízka si pozrieť hasičskú striekačku na ručný pohon z roku 1868. V piatok i sobotu o 15.00 h odznie odborná prednáška Veroniky Paukovej Požiare v Trnave v 30. rokoch 20. storočia.