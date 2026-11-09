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Deň vojnových veteránov si uctia na viacerých miestach v B. Bystrici
Veteránov si vojaci uctia aj pri pomníku na cintoríne v Sásovej či na rímskokatolíckom a evanjelickom cintoríne v centre mesta, v Radvani, Podlaviciach a Kremničke.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa v Banskej Bystrici uskutoční v utorok (10. 11.) pietny akt kladenia vencov na viacerých miestach v krajskom meste. Ide o pripomienku hrdinstva všetkých, ktorí padli na bojiskách svetových vojen. TASR o tom v pondelok informovala Lenka Meravá zo Spoločného operačného veliteľstva Ozbrojených síl (OS) SR v Banskej Bystrici.
„Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa uskutoční pietny akt v podobe kladenia vencov na desiatich rozličných miestach v Banskej Bystrici. Je to pripomienka hrdinstva všetkých, ktorí padli na bojiskách svetových vojen a iných konfliktov za mier a slobodu,“ uviedla Meravá.
Kladenie vencov sa ráno na Ulici kapitána Jaroša, v časti mesta Rudlová, bude konať aj za účasti žiakov s ich učiteľkou zo Základnej školy Ďumbierska. Zúčastní sa tiež predseda Židovskej náboženskej obce Jaromír Wolt.
Veteránov si vojaci uctia aj pri pomníku na cintoríne v Sásovej či na rímskokatolíckom a evanjelickom cintoríne v centre mesta, v Radvani, Podlaviciach a Kremničke.
„Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa uskutoční pietny akt v podobe kladenia vencov na desiatich rozličných miestach v Banskej Bystrici. Je to pripomienka hrdinstva všetkých, ktorí padli na bojiskách svetových vojen a iných konfliktov za mier a slobodu,“ uviedla Meravá.
Kladenie vencov sa ráno na Ulici kapitána Jaroša, v časti mesta Rudlová, bude konať aj za účasti žiakov s ich učiteľkou zo Základnej školy Ďumbierska. Zúčastní sa tiež predseda Židovskej náboženskej obce Jaromír Wolt.
Veteránov si vojaci uctia aj pri pomníku na cintoríne v Sásovej či na rímskokatolíckom a evanjelickom cintoríne v centre mesta, v Radvani, Podlaviciach a Kremničke.