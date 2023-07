Deň železnice vo Vychylovke predstaví unikátnu úvraťovú železnicu

Nová Bystrica 9. júla (TASR) - Jazdy na Historickej lesnej úvraťovej železnici (HLÚŽ), premietanie filmu o jej histórii, tvorivé dielne a sprievodný program ponúkne v nedeľu vo Vychylovke Kysucké múzeum v rámci podujatia Deň železnice. Informovala o tom Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea.



"Pre návštevníkov sme pripravili sprievodný program, počas ktorého budú prebiehať ukážky pribíjania železničných klincov, kreslenie vláčikov, premietanie filmov o Historickej lesnej úvraťovej železnici a folklórne vystúpenie," informovala Jančulová s tým, že program sa začína od 9.00 h a potrvá do 17.00 h.



HLÚŽ tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke. Je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice (KOLŽ), ktorá vznikla v roku 1926 spojením historickej kysuckej a oravskej lesnej železnice. Spojenie oboch železníc sa uskutočnilo vybudovaním spojovacej trate z Erdútky do Chmúry.



Prevádzka na KOLŽ bola ukončená na konci roka 1971 z dôvodu jej zrušenia a okrem osemkilometrového úseku Chmúra - Tanečník, v ktorom sa nachádzal cenný úvraťový systém, bola ostatná trať demontovaná. Pomocou úvraťového systému sa prekonávalo väčšie prevýšenie (217,69 metra) na pomerne krátkom úseku (vzdušná vzdialenosť 1500 metrov). Úvraťový systém je jeden z dvoch, ktoré sa do súčasnosti zachovali v Európe.