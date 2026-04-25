Deň Zeme oslávi Bratislavský kraj v sobotu v Ekocentre Čunovo
Počas dňa sa môžu návštevníci zapojiť do symbolického vytvorenia slovenského envirorekordu na podporu ohrozených druhov - dropa veľkého a sokola kobcovitého.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) organizuje v sobotu v Ekocentre Čunovo podujatie zamerané na spoznávanie prírody a jej ochranu. Robí tak pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.). Prepojiť ním chce vzdelávanie a zábavu. Podujatie sa uskutoční od 10.00 do 18.00 h. Vstup na celý vonkajší program je bezplatný. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Témou tohtoročnej oslavy Dňa Zeme je pôda ako základný pilier života v krajine. Návštevníci ju spoznajú ako živý organizmus, ktorý ovplyvňuje vodu, klímu aj biodiverzitu, a to od mikroskopického sveta až po korene stromov. Chýbať nebudú odborníci z univerzít, klimatológovia či ochranári,“ ozrejmila hovorkyňa.
Návštevníci sa zároveň dozvedia, ako pôda ovplyvňuje každodenný život človeka, ako ju chrániť a prečo je kľúčová pre budúcnosť krajiny. „Všetko prostredníctvom zážitku, kontaktu s odborníkmi a reálnych ukážok v teréne,“ dodala Forman.
Počas dňa sa môžu návštevníci zapojiť do symbolického vytvorenia slovenského envirorekordu na podporu ohrozených druhov - dropa veľkého a sokola kobcovitého. Rovnako bude k dispozícii aj gastro zóna.
