Deň Zeme si pripomenie i SBM - Uhoľná expozícia v Handlovej
Autor TASR
Handlová 17. apríla (TASR) - Deň Zeme si 22. apríla pripomenie i Slovenské banské múzeum (SBM) - Uhoľná expozícia v Handlovej. Návštevníci expozície sa prostredníctvom podujatia s názvom Keď les prehovorí: Vábenie jeleňov a príbehy prírody prenesú priamo do prírody. TASR o tom informovalo SBM.
„Hosťom programu bude vicemajster Slovenska vo vábení jeleňov a absolvent banskoštiavnickej lesníckej školy Jaroslav Orság. Návštevníkom priblíži svet poľovníctva a lesníctva, podelí sa o skúsenosti z praxe a vysvetlí význam ochrany lesov,“ načrtlo múzeum.
Súčasťou zážitkového dopoludnia podľa neho bude aj ukážka autentických zvukov lesa a prezentácia trofejí.
Múzeum upozornilo, že na účasť na programe je potrebná rezervácia.
Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo i handlovské Centrum voľného času (CVČ). Podujatie sa bude konať 22. apríla od 9.00 h na Námestí baníkov a spojí deti, školy aj širokú verejnosť v duchu ochrany životného prostredia. „Po minuloročnom úspešnom spoločnom podujatí sa CVČ Handlová opäť rozhodlo nadviazať na túto myšlienku a priniesť Deň Zeme späť do centra mesta,“ uviedla samospráva.
Podujatie je podľa nej určené najmä pre žiakov základných škôl v Handlovej, pričom sa zapojí aj materská škola a stredná škola. „Pre účastníkov je pripravený pestrý dopoludňajší program plný zábavných a edukačných aktivít. Návštevníci sa môžu tešiť na environmentálne aktivity škôl, organizácií a partnerov, interaktívne stanovištia zamerané na ekológiu a ochranu prírody, ukážky elektromobility a moderných ekologických riešení, ako aj zaujímavosti o planéte Zem a pohľad do vesmíru vrátane prezentácie Mesiaca,“ priblížila.
