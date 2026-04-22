< sekcia Regióny
Deň Zeme si pripomenie i Slovenské banské múzeum v Handlovej
Autor TASR
Handlová 22. apríla (TASR) - Deň Zeme si v stredu pripomenie i Slovenské banské múzeum (SBM) - Uhoľná expozícia v Handlovej. Návštevníci expozície sa prostredníctvom podujatia s názvom Keď les prehovorí: Vábenie jeleňov a príbehy prírody prenesú priamo do prírody. TASR o tom informovalo SBM.
„Hosťom programu bude vicemajster Slovenska vo vábení jeleňov a absolvent banskoštiavnickej lesníckej školy Jaroslav Orság. Návštevníkom priblíži svet poľovníctva a lesníctva, podelí sa o skúsenosti z praxe a vysvetlí význam ochrany lesov,“ načrtlo múzeum.
Súčasťou zážitkového dopoludnia podľa neho bude aj ukážka autentických zvukov lesa a prezentácia trofejí.
Múzeum upozornilo, že na účasť na programe je potrebná rezervácia.
