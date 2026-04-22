< sekcia Regióny
Deň Zeme si v Trnave pripomínajú sériou podujatí
Popoludní sa do osláv zapojí aj trnavský mestský mládežnícky parlament spoločným čistením verejných priestranstiev.
Autor TASR
Trnava 22. apríla (TASR) - Deň Zeme si v Trnave pripomínajú sériou aktivít. Oslavy odštartovali v stredu podujatím Youth ESG Academy Summit. Počas ďalších dní sa uskutoční ekologický veľtrh, spoločné čistenie mesta i diskusia o tom, čo vo vzdelávaní o udržateľnosti skutočne funguje. Informovali o tom organizátori podujatí.
Stredajší Youth ESG Academy Summit je vyvrcholením celoročnej snahy mladých ľudí, ktorí pracovali na projektoch zameraných na udržateľnosť, sociálne podnikanie a spoločenský aspekt. Štvrtkové (23. 4.) podujatie s názvom Green Skills Lab: Anatómia (ne)úspechu bude určené predovšetkým odbornej verejnosti.
„Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor na otvorený a úprimný dialóg o tom, čo vo vzdelávaní o udržateľnosti skutočne funguje, kde robíme chyby a ako efektívne zdieľať dobrú prax,“ priblížili organizátori. Súčasťou programu bude aj „networking“ zástupcov pedagogického zboru a pracovníkov s mládežou.
Počas piatka (24. 4.) je naplánovaný v Mariánskej sále ekologický veľtrh. Na žiakov čakajú aktivity v podobe 3D modelu kolobehu vody, interaktívne hry či spoznávanie vtáctva. Aktivity si pre účastníctvo zo škôl pripravil aj tím z trnavských klubovní.
Popoludní sa do osláv zapojí aj trnavský mestský mládežnícky parlament spoločným čistením verejných priestranstiev. „Chceme ukázať, že nám na našom meste záleží. Stretávame sa o 14.50 h pri Bernolákovej bráne, rukavice a vrecia berieme so sebou,“ odkazujú mladí.
Trojdňový program pripravilo trnavské komunitné centrum Baterkáreň v spolupráci s iniciatívou Klíma ťa potrebuje, Európskym klimatickým paktom, Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou Trnavského kraja, mestom Trnava a mestským mládežníckym parlamentom.
Stredajší Youth ESG Academy Summit je vyvrcholením celoročnej snahy mladých ľudí, ktorí pracovali na projektoch zameraných na udržateľnosť, sociálne podnikanie a spoločenský aspekt. Štvrtkové (23. 4.) podujatie s názvom Green Skills Lab: Anatómia (ne)úspechu bude určené predovšetkým odbornej verejnosti.
„Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor na otvorený a úprimný dialóg o tom, čo vo vzdelávaní o udržateľnosti skutočne funguje, kde robíme chyby a ako efektívne zdieľať dobrú prax,“ priblížili organizátori. Súčasťou programu bude aj „networking“ zástupcov pedagogického zboru a pracovníkov s mládežou.
Počas piatka (24. 4.) je naplánovaný v Mariánskej sále ekologický veľtrh. Na žiakov čakajú aktivity v podobe 3D modelu kolobehu vody, interaktívne hry či spoznávanie vtáctva. Aktivity si pre účastníctvo zo škôl pripravil aj tím z trnavských klubovní.
Popoludní sa do osláv zapojí aj trnavský mestský mládežnícky parlament spoločným čistením verejných priestranstiev. „Chceme ukázať, že nám na našom meste záleží. Stretávame sa o 14.50 h pri Bernolákovej bráne, rukavice a vrecia berieme so sebou,“ odkazujú mladí.
Trojdňový program pripravilo trnavské komunitné centrum Baterkáreň v spolupráci s iniciatívou Klíma ťa potrebuje, Európskym klimatickým paktom, Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou Trnavského kraja, mestom Trnava a mestským mládežníckym parlamentom.