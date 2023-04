Deň Zeme si zamestnanci SAŽP pripomenú brigádou, vyčistia areál sídla

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) si viacerými aktivitami v Banskej Bystrici a v Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Dropie v Zemianskej Olči pripomenie Deň zeme, ktorý pripadá na 22. apríla. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková s tým, že väčšina podujatí sa uskutoční v spolupráci so žiakmi, dobrovoľníkmi i verejnosťou.



"Tradičnou jarnou brigádou s názvom Pozdrav Zemi naši zamestnanci 20. apríla vyčistia a upravia exteriér areálu hlavného sídla SAŽP na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Súčasťou bude tiež založenie biodiverzitnej lúky ako jeden z výstupov projektu Clima Best," konštatovala Pšenáková.



SEV Dropie oslávi sviatok Zeme 21. apríla troma rôznymi podujatiami. Pôjde o výstavbu hmyzieho hotela v areáli Základnej školy (ZŠ) na Ulici práce v Komárne spoločne so žiakmi 9. ročníka a v ten istý deň je zasa pre deti zo ZŠ Ferenca Móru v Zemianskej Olči určená aktivita z projektu Living Lab, zameraná na pôdu poľnohospodárskej krajiny v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky. SEV sa spolu s dobrovoľníkmi zapojí tiež do čistenia nelegálnych skládok v tejto lokalite. Uvedená aktivita je súčasťou dobrovoľníckej kampane Upracme Slovensko. Na jarnej brigáde je verejnosť vítaná.



"Počas celého apríla zároveň prebieha vzdelávacia kampaň Zatoč s odpadom s výzvou zameranou na možnosti, ako šetriť papier, a tým aj naše lesy. Žiaci všetkých typov škôl na Slovensku sa môžu zapojiť tiež do výtvarnej súťaže Zelený svet na tému Voda je život," pripomenula Pšenáková.