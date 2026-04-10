Deň Zeme si Žilinský kraj pripomenie výsadbou ovocných stromov
Za aktivitou stojí spolupráca so spoločnosťou Energo - Eko - Služby, dcérskou spoločnosťou ŽSK.
Autor TASR
Žilina 10. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) si tohtoročný Deň Zeme pripomenie v rôznych častiach kraja výsadbou 146 ovocných stromov. Stromy starých odrôd pribudnú vo verejných priestoroch aj v zariadeniach sociálnych služieb. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Za aktivitou stojí spolupráca so spoločnosťou Energo - Eko - Služby, dcérskou spoločnosťou ŽSK. „Výsadba je výsledkom dohody v rámci centrálneho nákupu zemného plynu. Dodávateľ sa zaviazal každoročne podporiť environmentálnu aktivitu v kraji. Počet stromov pritom nie je náhodný a zodpovedá počtu odberných miest ŽSK,“ uviedla Lacová.
Časť stromov sa dostane priamo k poslancom krajského zastupiteľstva, predsedníčke aj riaditeľke úradu - spolu 60 kusov odovzdajú počas budúcotýždňového zasadnutia zastupiteľstva. Zvyšných 86 stromov pribudne 22. apríla, priamo na Deň Zeme, v areáloch zariadení sociálnych služieb.
„Deň Zeme si chceme pripomínať konkrétnymi činmi, nielen slovami. Stromy sú symbolom zodpovednosti voči krajine, ale aj odkazom pre ďalšie generácie. Teší ma, že sa nám darí prepájať hospodárenie s energiami s reálnym prínosom pre životné prostredie v našom kraji,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Za aktivitou stojí spolupráca so spoločnosťou Energo - Eko - Služby, dcérskou spoločnosťou ŽSK. „Výsadba je výsledkom dohody v rámci centrálneho nákupu zemného plynu. Dodávateľ sa zaviazal každoročne podporiť environmentálnu aktivitu v kraji. Počet stromov pritom nie je náhodný a zodpovedá počtu odberných miest ŽSK,“ uviedla Lacová.
Časť stromov sa dostane priamo k poslancom krajského zastupiteľstva, predsedníčke aj riaditeľke úradu - spolu 60 kusov odovzdajú počas budúcotýždňového zasadnutia zastupiteľstva. Zvyšných 86 stromov pribudne 22. apríla, priamo na Deň Zeme, v areáloch zariadení sociálnych služieb.
„Deň Zeme si chceme pripomínať konkrétnymi činmi, nielen slovami. Stromy sú symbolom zodpovednosti voči krajine, ale aj odkazom pre ďalšie generácie. Teší ma, že sa nám darí prepájať hospodárenie s energiami s reálnym prínosom pre životné prostredie v našom kraji,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.