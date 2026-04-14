Deň Zeme v Slovenskom banskom múzeu bude o textile
Autor TASR
Banská Štiavnica 14. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici sa aj tento rok aktívne pripojí k oslavám Dňa Zeme. Ako informovalo, hlavnou témou aktivít chystaných pri tejto príležitosti v Banskej Štiavnici bude textil, komodita, ktorá je každodennou a nevyhnutnou voľbou každého človeka.
Múzeum vo svojich zbierkach uchováva historické odevy, na výrobu ktorých postačovali rastliny ako ľan, konope či ovčia vlna spracovávané ručne v domácom prostredí. „Ako prudko sa zmenila textilná výroba za posledných sto rokov a ako priamo i nepriamo ovplyvňuje náš život, o tom budú aktivity a ukážky určené predovšetkým žiakom a študentom,“ avizujú múzejníci.
Počas podujatia sa dozvedia o porovnaniach so súčasnou produkciou textilného priemyslu, o našej spotrebe a „módnych stopách“, o pomalej a rýchlej móde a hovoriť sa bude aj o textilnom odpade. Témou budú tiež súčasné možnosti opráv textilu, recyklovania i „upcyklovania“, ktoré boli aj v minulosti samozrejmosťou textilného spracovania a odievania.
Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční 23. a 24. apríla v priestoroch Dielničky v Kammerhofe, bude aj každoročný výmenník rastlín. Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme chystá múzeum aj vo svojej Uhoľnej expozícii v Handlovej, kde pre návštevníkov pripravili na stredu 22. apríla podujatie s názvom „Keď les prehovorí: Vábenie jeleňov a príbehy prírody“.
