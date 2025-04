Deň Zeme v Uhoľnej expozícii Handlová priblíži tajomstvá úľa

Handlová 23. apríla (TASR) - Program pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, pripravilo i Slovenské banské múzeum (SBM) - Uhoľná expozícia v Handlovej. Od stredy do piatka (25. 4.) tam budú môcť návštevníci spoznať tajomstvá úľa. Informovalo o tom SBM.



Program priblíži život včiel, ich význam pre ekosystém i starostlivosť, ktorú si vyžadujú. „Jeho súčasťou bude stretnutie so skúseným včelárom, ktorý priblíži základy včelárstva a ukáže pomôcky nevyhnutné pri chove včiel,“ načrtlo múzeum.



Návštevníci si budú môcť zblízka prezrieť včelárske rámy s voskovými medzistienkami, na ktorých včely budujú plásty, vyskúšajú si aj ochranné pomôcky, ako sú včelársky klobúk, kukla, overal, bunda či rukavice. „Nebude chýbať ani špeciálne včelárske náradie, ktoré sa používa pri starostlivosti o úle - dymák, rozperák, odkvapkávacia vidlička, kliešte na rámiky či stáčací valček,“ doplnilo múzeum.



Súčasťou programu bude i ochutnávka rôznych druhov medu. Návštevníci spoznajú i ďalšie včelie produkty, akým je propolis a dozvedia sa o jeho účinkoch a využití v medicíne, kozmetike a potravinárstve. Pre najmenších uhoľná expozícia pripravila Ekodielničku so zábavným kvízom o včelách a ich význame pre prírodu.



Podujatie sa bude konať vo vonkajších priestoroch expozície, v prípade nepriaznivého počasia múzeum aktivity presunie do vstupnej haly.