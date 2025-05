Deň Zeme vo Zvolene opäť prináša výmenu noseného oblečenia i trhy

Zvolen 2. mája (TASR) - Výmena noseného oblečenia a kníh, trhy s lokálnymi výrobkami i koncerty sú súčasťou piatkového podujatia Deň Zeme vo Zvolene. Akcia na Námestí SNP vo Zvolene trvá do večera. TASR o tom za organizátorov informovala Denisa Záchenská z občianskeho združenia Očami prírody.



Dodala, že mimo časovo ohraničených aktivít je na námestí stánkový predaj. „Máme výbornú atmosféru, prišli stovky ľudí, ktorí chodia pomedzi stánky alebo sa prišli pozrieť na rôzne aktivity či časti programu,“ povedala v piatok TASR s tým, že kúpiť si môžu udržateľné prírodné produkty od lokálnych výrobcov. Súčasťou je hudobný program, tvorivé aktivity, prezentácia škôl, krúžkov a ekologických zoskupení. Pre záujemcov je k dispozícii aj výmena noseného oblečenia. „Funguje to tak, že koľko kusov oblečenia ľudia prinesú, toľko si môžu domov odniesť. Prijímame veci, ktoré sú pekné, nepoškodené a také, ktoré si ešte niekto môže obliecť,“ vysvetlila.



Predstavujú sa aj hasiči, sokoliari a vyhodnotia súťaž o najkrajšie dielo žiakov. Program večer ukončí koncert hudobnej skupiny. Autobusová doprava vo Zvolene je v tento deň zadarmo od 8.00 do 21.00 h. Záchenská ďalej uviedla, že podujatie je príkladom aktívnej spolupráce občianskej iniciatívy s miestnymi orgánmi pre vytvorenie pozitívnej zmeny v našom okolí.



Zároveň pripomenula, že po roku opäť spojili sily, aby vo Zvolene vytvorili deň inšpirácie, komunity a úcty k prírode. „Podujatie vzniká v spolupráci občianskeho združenia Očami prírody, mesta Zvolen a študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky a Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho príprave a organizácii,“ konštatovala.



Zvýšiť environmentálnu gramotnosť a upriamiť pozornosť na problémy, ako sú odlesňovanie, strata biodiverzity či klimatická kríza, je cieľom Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete rôznymi aktivitami pripomenuli 22. apríla.