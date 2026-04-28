< sekcia Regióny
Deň Zeme vo Zvolene prinesie aj výmenu noseného oblečenia
Ľudia si budú môcť kúpiť udržateľné prírodné produkty od lokálnych výrobcov.
Autor TASR
Zvolen 28. apríla (TASR) - Výmena noseného oblečenia a kníh, trhy s lokálnymi výrobkami i koncerty budú súčasťou podujatia Deň Zeme vo Zvolene. Akcia sa začne vo štvrtok (30. 4.) predpoludním na Námestí SNP vo Zvolene a trvať bude do večera. TASR o tom za organizátorov informovala Denisa Záchenská z občianskeho združenia Očami prírody.
Dodala, že mimo časovo ohraničených aktivít bude na námestí stánkový predaj. Ľudia si budú môcť kúpiť udržateľné prírodné produkty od lokálnych výrobcov. Súčasťou bude hudobný program, tvorivé aktivity pre deti, prezentácia škôl, krúžkov a ekologických zoskupení. Predstavia sa aj policajti, hasiči a sokoliari. Záujemcovia si takisto budú môcť pozrieť výstavu dizajnérskych výrobkov z odpadu. Na zvolenskom námestí bude popoludní v rámci Dňa Zeme aj diskusia o budúcnosti parku Lanice. Autobusová doprava vo Zvolene bude tento deň zadarmo od 6.00 do 21.00 h. „Živá hudba, diskusie, dobré jedlo a atmosféra ďalší rok spájajú stovky ľudí rôznych generácií,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, zúčastniť sa môžu všetci, ktorým nie je ľahostajné, v akom stave je príroda. „Podujatie je príkladom aktívnej spolupráce občianskej iniciatívy s miestnymi orgánmi pre vytvorenie pozitívnej zmeny v našom okolí,“ objasnila Záchenská. Zároveň pripomenula, že ďalší rok po sebe spájajú sily, aby vo Zvolene vytvorili deň inšpirácie, komunity a úcty k prírode.
Zvýšiť environmentálnu gramotnosť a upriamiť pozornosť na problémy, ako sú odlesňovanie, strata biodiverzity či klimatická kríza, je cieľom Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete rôznymi aktivitami pripomenuli 22. apríla.
Dodala, že mimo časovo ohraničených aktivít bude na námestí stánkový predaj. Ľudia si budú môcť kúpiť udržateľné prírodné produkty od lokálnych výrobcov. Súčasťou bude hudobný program, tvorivé aktivity pre deti, prezentácia škôl, krúžkov a ekologických zoskupení. Predstavia sa aj policajti, hasiči a sokoliari. Záujemcovia si takisto budú môcť pozrieť výstavu dizajnérskych výrobkov z odpadu. Na zvolenskom námestí bude popoludní v rámci Dňa Zeme aj diskusia o budúcnosti parku Lanice. Autobusová doprava vo Zvolene bude tento deň zadarmo od 6.00 do 21.00 h. „Živá hudba, diskusie, dobré jedlo a atmosféra ďalší rok spájajú stovky ľudí rôznych generácií,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, zúčastniť sa môžu všetci, ktorým nie je ľahostajné, v akom stave je príroda. „Podujatie je príkladom aktívnej spolupráce občianskej iniciatívy s miestnymi orgánmi pre vytvorenie pozitívnej zmeny v našom okolí,“ objasnila Záchenská. Zároveň pripomenula, že ďalší rok po sebe spájajú sily, aby vo Zvolene vytvorili deň inšpirácie, komunity a úcty k prírode.
Zvýšiť environmentálnu gramotnosť a upriamiť pozornosť na problémy, ako sú odlesňovanie, strata biodiverzity či klimatická kríza, je cieľom Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete rôznymi aktivitami pripomenuli 22. apríla.