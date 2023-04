Deň Zeme vo Zvolene prinesie výmenu noseného oblečenia i prednášky

Zvolen 21. apríla (TASR) – Prednáška o ekológii, výmena noseného oblečenia i ručne vyrábané produkty bez obalu budú súčasťou víkendového podujatia Deň Zeme vo Zvolene. TASR to v piatok za organizátorov povedala Denisa Záchenská z občianskeho združenia Očami prírody.



Doplnila, že akcia sa začne v sobotu (22. 4.) predpoludním na Námestí SNP vo Zvolene. "V súčasnosti ešte nakupujeme posledné veci, ktoré na podujatie chýbajú. Sú to napríklad udržateľný príbor i riad. Chceme zabrániť, aby sme na podujatí nepoužívali plastové," informovala s tým, že zúčastniť sa môžu všetci, ktorým nie je ľahostajné, v akom stave je príroda.



Ako spomenula, mimo časovo ohraničených aktivít bude na námestí stánkový predaj. Ľudia si budú môcť kúpiť udržateľné prírodné produkty od lokálnych výrobcov. Predstavia sa aj hasiči, vystavovať budú búdky pre vtákov a hmyz i výrobky z odpadu od strednej drevárskej školy.



Podľa Záchenskej usporiadali podobnú akciu vlani na zvolenskej priehrade. "Zúčastnilo sa okolo 300 ľudí a mali sme veľmi dobré ohlasy. Preto sme sa rozhodli pokračovať. Verím, že príde čo najviac ľudí, ktorí majú radi prírodu a spolu vieme niečo zmeniť," zdôraznila.



Na zvolenskom námestí budú v sobotu v rámci Dňa Zeme aj koncerty, priestor dostane aj detský folklórny súbor. Kynologický záchranný zbor SR predstaví ukážky hľadania stratených osôb v prírode a organizátori pripravili aj súťaž v upratovaní.



Zvýšiť environmentálnu gramotnosť a upriamiť pozornosť na problémy, ako sú odlesňovanie, strata biodiverzity či klimatická kríza, je cieľom Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete rôznymi aktivitami pripomínajú 22. apríla už viac ako 50 rokov. Už roky sa nesie v duchu konkrétnej témy či motta. Témou 53. ročníka je Investujte do našej planéty (Invest in Our Planet). V súčasnosti sa približne miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách zapája v tento deň do rozličných aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody.