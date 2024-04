Deň Zeme vo Zvolene priniesol aktivity i výmenu noseného oblečenia

Na snímke deti hádžu loptu do smetného koša počas Dňa Zeme vo Zvolene 26. apríla 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke predstavenie hasičov počas Dňa Zeme vo Zvolene 26. apríla 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 26. apríla (TASR) - Hasiči, výmena noseného oblečenia i koncerty boli súčasťou piatkového podujatia Deň Zeme vo Zvolene. Zúčastnili sa na ňom aj stovky detí, ktoré si vyskúšali rôzne aktivity a mali aj súťaže. TASR to za organizátorov povedala Denisa Záchenská z občianskeho združenia Očami prírody.Akcia sa začala predpoludním na Námestí SNP vo Zvolene. Zúčastniť sa mohli všetci, ktorým nie je ľahostajné, v akom stave je naša príroda.uviedla. Deň Zeme vo Zvolene je podľa nej príkladom aktívnej spolupráce občianskej iniciatívy s miestnymi orgánmi pre vytvorenie pozitívnej zmeny v okolí.Okrem časovo ohraničených aktivít bol na námestí aj stánkový predaj. Ľudia si mohli kúpiť ručne vyrábané a udržateľné prírodné produkty. Vystavovali tiež diela žiakov základných škôl. Návštevníci si tiež mohli pozrieť výstavu dizajnérskych výrobkov z odpadu, boli koncerty i diskusia s karanténnou stanicou. Pre záujemcov bola k dispozícii aj výmena noseného oblečenia.podotkla Záchenská s tým, že keď im ho veľa ostane, odnesú ho na charitu. Spomenula, že to treba pripomínať, hovoriť, opakovať to a spoločnosť sa na výmenu použitého oblečenia postupne naučí.Ako poznamenala, Deň Zeme vo Zvolene usporiadali aj v minulosti a chcú s tým pokračovať.priblížila. Pre Deň Zeme je autobusová doprava vo Zvolene v piatok zadarmo do 21.00 h.