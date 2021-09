Denná kapacita novej autobusovej stanice Nivy bude 20.000 cestujúcich

Bratislava 28. septembra (TASR) – Denná kapacita novej autobusovej stanice v komplexe Nivy v Bratislave, ktorý pre verejnosť otvoria vo štvrtok (30. 9.), je 20.000 cestujúcich a 1100 spojov. Maximálna kapacita terminálu však môže byť až päťnásobne väčšia. V utorok to oznámil generálny riaditeľ autobusového dopravcu Slovak Lines Pavol Labant. Táto spoločnosť bude spravovať stanicu najbližších 40 rokov.



Autobusovú stanicu, ktorá už vo štvrtok bude slúžiť cestujúcim, zaradil Labant medzi tie najmodernejšie vo svete, a to nie len pre cestujúcich, ale aj dopravcov. "Možno viac namotivujeme ľudí používať autobusovú dopravu. Priamo do obchodného centra sa totiž môžu dostať z okolitých miest a obcí a vybaviť si veci na pošte, nakúpiť v potravinách či stráviť voľný čas s deťmi," povedal Labant. Deklaruje, že všetci významní dopravcovia budú na stanicu jazdiť.



Prevádzková doba terminálu bude nepretržitá. Cestujúci tam nájdu 36 nástupísk (z toho 25 pre regionálne a 11 pre medzinárodné a diaľkové spoje) a sedem výstupísk. "Okrem kamerového systému tu bude na bezpečnosť dohliadať strážna služba. Štátna polícia tu bude mať aj svoju menšiu pobočku," uviedol Labant. Stanica je situovaná na mínus prvom podzemnom podlaží. O kvalitu vzduchu podľa neho netreba mať obavu. "Zabezpečená je výmena vzduchu. Jeho kvalita bude ako v exteriéri," skonštatoval.



Pre cestujúcich je pripravená aj úschovňa batožiny. Odchody a príchody spojov sa im budú zobrazovať napríklad aj na osem metrov dlhej digitálnej stene letiskového typu. K dispozícii budú aj samoobslužné digitálne informačné kiosky či bezplatná wi-fi sieť. Zlepšiť sa majú aj služby pre dopravcov. Pripravená je pre nich čerpacia stanica, umývacia linka, rýchloservis či sekcia údržby a čistenia vozidiel.



Projekt komplexu Nivy je kombináciou okrem spomínaného medzinárodného autobusového terminálu aj nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Zelená strecha ponúkne bežeckú dráhu, zóny na cvičenie či piknik, komunitnú záhradu aj detské ihriská. Pri budove bude fungovať aj prvá automatizovaná parkovacia cykloveža v Bratislave.



"Projekt je výnimočný svojou komplexnosťou a že spája v sebe rôzne funkcie. Nosná je dopravná funkcia z pohľadu medzinárodnej autobusovej stanice najvyšších štandardov. Je tu však aj veľký verejný priestor v podobe multifunkčnej zelenej strechy. Je tu aj plejáda prevádzok," povedal René Popik z developerskej spoločnosti HB Reavis, ktorá projekt budovala.



Výstavba sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice na Mlynských nivách sa začali v októbri 2017 a dokončili v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Posledný spoj z tejto stanice odchádza v stredu o 2.30 h do Prahy. Na pozemku dočasnej stanice postaví developer nový projekt zameraný na bývanie, kancelárie a služby.