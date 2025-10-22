< sekcia Regióny
Denný stacionár v Margecanoch má byť hotový na budúci rok
Termín dokončenia projektu je stanovený na jún 2026 a na spustenie prevádzky majú ďalších šesť mesiacov.
Autor TASR
Margecany 22. októbra (TASR) - Východoslovenská obec Margecany verí, že stihne ukončiť denný stacionár v termíne a projekt bude financovaný z plánu obnovy. Verejné obstarávanie (VO) museli zopakovať pre pochybnosti zo strany rezortu práce. Súťaž napokon vyhrala rovnaká firma. Pre TASR to uviedol projektový manažér obce Pavol Stano.
S prácami začali vo februári. VO museli opakovať z dôvodu pochybností o správnom postupe. Keďže stavba už bola čiastočne rozostavaná, išlo o súťaž na jej dokončenie. Pri opakovanom VO predložil najnižšiu cenu rovnaký uchádzač ako pri prvom. Zhotoviteľ tak napokon zostal rovnaký. Novú zmluvu s ním podpísali v júli.
„V súčasnosti už sú spravené základy, vymurované prvé a druhé nadzemné podlažie, kanalizačná prípojka. Aktuálne sa pracuje na debnení a armatúre venca a deky druhého nadzemného podlažia,“ spresnil.
Pripomenul, že termín dokončenia projektu je stanovený na jún 2026 a na spustenie prevádzky majú ďalších šesť mesiacov. „Veríme, že stihneme ukončiť projekt a bude financovaný z plánu obnovy. Ešte nemáme vysúťažené niektoré časti projektu (vnútorné vybavenie), takže nemáme zazmluvnené všetky výdavky. Predpokladáme, že vlastné spolufinancovanie bude nulové alebo len v jednotkách percent,“ dodal Stano.
Denný stacionár má mať kapacitu 30 ľudí. Obec chce vďaka nemu zabezpečiť potreby rastúceho počtu obyvateľov v seniorskom veku. Vlani odhadovala náklady na realizáciu projektu vo výške okolo 1,6 milióna eur.
