Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Regióny

Denný stacionár v Margecanoch má byť hotový na budúci rok

.
Na ilustračnej snímke priestory denného stacionára. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Termín dokončenia projektu je stanovený na jún 2026 a na spustenie prevádzky majú ďalších šesť mesiacov.

Autor TASR
Margecany 22. októbra (TASR) - Východoslovenská obec Margecany verí, že stihne ukončiť denný stacionár v termíne a projekt bude financovaný z plánu obnovy. Verejné obstarávanie (VO) museli zopakovať pre pochybnosti zo strany rezortu práce. Súťaž napokon vyhrala rovnaká firma. Pre TASR to uviedol projektový manažér obce Pavol Stano.

S prácami začali vo februári. VO museli opakovať z dôvodu pochybností o správnom postupe. Keďže stavba už bola čiastočne rozostavaná, išlo o súťaž na jej dokončenie. Pri opakovanom VO predložil najnižšiu cenu rovnaký uchádzač ako pri prvom. Zhotoviteľ tak napokon zostal rovnaký. Novú zmluvu s ním podpísali v júli.

V súčasnosti už sú spravené základy, vymurované prvé a druhé nadzemné podlažie, kanalizačná prípojka. Aktuálne sa pracuje na debnení a armatúre venca a deky druhého nadzemného podlažia,“ spresnil.

Pripomenul, že termín dokončenia projektu je stanovený na jún 2026 a na spustenie prevádzky majú ďalších šesť mesiacov. „Veríme, že stihneme ukončiť projekt a bude financovaný z plánu obnovy. Ešte nemáme vysúťažené niektoré časti projektu (vnútorné vybavenie), takže nemáme zazmluvnené všetky výdavky. Predpokladáme, že vlastné spolufinancovanie bude nulové alebo len v jednotkách percent,“ dodal Stano.

Denný stacionár má mať kapacitu 30 ľudí. Obec chce vďaka nemu zabezpečiť potreby rastúceho počtu obyvateľov v seniorskom veku. Vlani odhadovala náklady na realizáciu projektu vo výške okolo 1,6 milióna eur.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte