Denný stacionár v Snine sa zapojil do výzvy Pošli tašku

Snina 10. mája (TASR) – Desiatky Sninčanov sa zapojili do výzvy Pošli tašku. TASR o tom za Arcidiecéznu charitu (ADCH) Košice informovala Silvia Hrabčáková. Podľa jej slov zamestnanci Denného stacionára v Snine pre seniorov, ktorý je v správe uvedenej charity, počas mesiaca rozdistribuovali potraviny pre 90 jednotlivcov a rodiny v núdzi. Za posledný týždeň zaniesli nákupy takmer 20 seniorom.



Po zatvorení stacionára v súvislosti s opatreniami pred hrozbou šírenia nákazy novým koronavírusom si jeho zamestnanci všetkých prijímateľov rozdelili do skupín, každý z nich mal na starosti približne štyroch seniorov. „Naši prijímatelia boli naučení žiť v spoločenstve, to im chýba najviac zo všetkého. Každý deň im voláme a overujeme si, ako sa majú. Snažíme sa s nimi rozprávať o tom, čo prežívajú, či sú zdraví a či je všetko v poriadku. Informujeme ich, že ak potrebujú nakúpiť potraviny alebo vybrať lieky, sme tu pre nich,“ priblížila vedúca stacionára Mária Čopová.



Podľa jej slov pomáhať nechcú len svojim prijímateľom. Potraviny získané od darcov, zo supermarketu alebo zo zásob triedia a darujú tým, ktorí to potrebujú. Seniorom v rámci projektu Pošli tašku odnesú potraviny priamo domov. „Seniora kontaktujeme, spýtame sa, čo potrebuje a následne donesieme nákup alebo lieky. Ak je senior v núdzi, odovzdávame tašku zadarmo, s trvanlivými potravinami z vlastných zásob,“ dodala.



Výzva Pošli tašku podľa ADCH oslovila rôzne vekové skupiny Sninčanov, ktorí okrem nákupu potravín pre seba, nakúpia a darujú tašku aj pre iných. „Všetky darované potraviny zamestnanci charity uskladnili, pretriedili a prichystali na distribúciu pre seniorov a rodiny v núdzi,“ informovala Hrabčáková.



Tašky stále možno doniesť do Denného stacionára pre seniorov pri kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine každý pondelok a utorok v čase od 8.00 h do 11.00 h. V prípade žiadosti o pomoc môžu záujemcovia zavolať na telefónne čísla 0915 904 674 alebo 0903 982 907.