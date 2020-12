Depaul oslavuje 15 rokov zimnou kampaňou na pomoc ľuďom bez domova

Na snímke teplé oblečenie pre ľudí bez domova, ktoré zabezpečila organizácia Depaul Slovensko pred Starou tržnicou v Bratislave 1. decembra 2020. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 1. decembra (TASR) – Bratislavská nezisková organizácia Depaul Slovensko už 15 rokov pomáha ľuďom bez domova. Svoje výročie slávila netradične. V centre Bratislavy pred Starou tržnicou v utorok dopoludnia symbolicky rozdávala teplé zimné bundy a kabáty ľuďom v núdzi. Chcela tým poukázať, že zimné obdobie je pre ľudí bez domova najťažším v roku a pre pandémiu nového koronavírusu môže byť ešte zložitejším. Organizácia preto spustila aj zimnú kampaň Jediné želanie.uviedla zdravotná sestra z Depaul Slovensko Bernadeta Staňová. Organizácia preto prosí verejnosť o podporu. Tvrdí totiž, že bez pomoci nedokáže prichýliť všetkých ľudí bez domova, ktorí to potrebujú.Zima býva podľa Depaul Slovensko pre ľudí bez domova najťažším obdobím v roku o to viac, keď je spojená s ohrozením nákazou. Ľudia bez domova totiž nemôžu chrípku či zápal pľúc vyležať v posteli a so svojimi chorobami denne prežívajú mrazivé hodiny na ulici.upozorňuje organizácia.Depaul Slovensko patrí už 15 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova. V Bratislave denne v jej zariadeniach nájde prístrešie viac ako 300 ľudí, je teda najväčším poskytovateľom sociálnej pomoci práve pre ľudí, ktorí svoje domovy stratili.