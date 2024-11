Depaul Slovensko: Cez zimu by sme mali byť všímavejší k ľuďom na ulici

Bratislava 22. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa už 18 rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova, pripomína obyvateľom, aby boli v zime viac všímaví k ľuďom na ulici. Môžu im tým zachrániť život. Práve zimné obdobie býva pre ľudí bez domova najkritickejším obdobím v roku.



"Buďme počas zimy viac všímaví k ľuďom na ulici. Ak uvidíme človeka vonku, môžeme sa opýtať, čo by potreboval. Možno je to čaj, teplé oblečenie, rozhovor, pomoc s nasmerovaním, kde nájde sociálnu službu v okolí," hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Jozef Kákoš.



Ak nájdený človek na ulici nereaguje, netreba podľa neho váhať a treba zavolať pomoc na čísle 155 alebo 112. Odporúča tiež komunikovať so záchranármi a ostať pri človeku do príchodu zdravotnej pomoci. V mestských častiach Lamač, Dúbravka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves zároveň pôsobí terénna služba bl. Rozálie Rendu, ktorá patrí pod neziskovú organizáciu. Kontaktovať ju je možné na telefónnom čísle 0910 842 170 počas pracovných dní v čase od 6.30 do 15.00 h. V prípade potreby je možné kontaktovať aj miestne úrady.



V Bratislave je približne 4000 ľudí bez strechy nad hlavou, viac ako 200 z nich aktuálne prespáva v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul, ktorej kapacity sú každý deň naplnené. Terénni sociálni pracovníci organizácie pomáhajú tiež ľuďom priamo vonku, ale aj v teréne, ošetrovni, nízkoprahovom dennom centre či útulkoch. Sociálne služby poskytuje denne pre takmer 350 ľudí bez domova.



Nezisková organizácia zároveň pripomína, že ľudí bez domova stále stigmatizujú aj ponižujúce nálepky a predsudky. Ľudí preto vyzýva, aby ich od pomoci tieto predsudky neodrádzali. Skupinu ľudí bez domova môže tvoriť totiž aj pracujúci človek, ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, seniori či študenti. Približne štvrtina z nich pritom chodí do práce. "Možno ani netušíme, že prišli o strechu nad hlavou. Prespávajú v nocľahárni alebo vonku, mnohí chodia do práce, sú čisto oblečení a svojím zovňajškom a správaním nezapadajú do stereotypnej predstavy o človeku na ulici," podotýka nezisková organizácia.



Darovať teplo a bezpečie je možné aj prostredníctvom adresnej pomoci. Jedným zo spôsobov pomoci počas zimy je symbolická adopcia postele na www.adoptujsipostel.sk.