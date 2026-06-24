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Depaul Slovensko pripomína, že leto je pre ľudí bez domova náročné
V týchto dňoch poskytuje Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v priemere 200 nocľahov.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Nielen zima, ale rovnako aj leto je pre ľudí bez domova mimoriadne náročným obdobím. Vysoké teploty predstavujú pre mnohých z nich vážne zdravotné riziká, ako sú dehydratácia, úpal či zhoršenie chronických ochorení. Prístup k pitnej vode majú často vzdialený a obmedzený. Nezisková organizácia Depaul Slovensko opätovne vyzýva verejnosť na väčšiu všímavosť. Spustila takisto letnú materiálnu zbierku.
„Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta. Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko,“ konštatuje riaditeľ organizácie Jozef Kákoš.
Aj záchranári radia, ako je možné pomôcť v prípade, keď vidíme niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku. Je podľa nich správne zistiť, či tento človek nepotrebuje pomoc. Poskytnúť prvú pomoc je pritom podľa nich jednoduché. „Človeka stačí osloviť a zistiť, či reaguje. Ak áno, môžete sa opýtať, či nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to,“ podotýka záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Záchranári rovnako zdôrazňujú, že ak človek na oslovenie nereaguje a vyzerá byť v ohrození života, je potrebné zavolať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.
Nezisková organizácia zároveň spustila materiálnu zbierku. Počas leta zbiera opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky či športové fľaše na vodu. Darcovia ich môžu priniesť počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h na adresu organizácie na Opavskej ceste v Bratislave alebo poslať poštou.
Počet ľudí, ktorí vyhľadajú služby a zariadenia neziskovej organizácie, je počas letných mesiacov porovnateľný so zimou. V týchto dňoch poskytuje Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v priemere 200 nocľahov.
Ošetrovňu sv. Alžbety, kde poskytujú základné zdravotné ošetrenie, navštívia denne desiatky ľudí. Následky zimy ako omrzliny, podchladenie či existenčný stres sa totiž často prejavia práve v letných mesiacoch. Aj z dôvodu stále nedostupnej adekvátnej zdravotnej starostlivosti sa priebeh ochorení podľa neziskovej organizácie počas leta komplikuje.
Terénny tím sociálnych pracovníkov organizácie pôsobí v štyroch bratislavských mestských častiach - Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves. Vyhľadáva a navštevuje ľudí žijúcich na periférii mesta.
„Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta. Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko,“ konštatuje riaditeľ organizácie Jozef Kákoš.
Aj záchranári radia, ako je možné pomôcť v prípade, keď vidíme niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku. Je podľa nich správne zistiť, či tento človek nepotrebuje pomoc. Poskytnúť prvú pomoc je pritom podľa nich jednoduché. „Človeka stačí osloviť a zistiť, či reaguje. Ak áno, môžete sa opýtať, či nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to,“ podotýka záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Záchranári rovnako zdôrazňujú, že ak človek na oslovenie nereaguje a vyzerá byť v ohrození života, je potrebné zavolať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.
Nezisková organizácia zároveň spustila materiálnu zbierku. Počas leta zbiera opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky či športové fľaše na vodu. Darcovia ich môžu priniesť počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h na adresu organizácie na Opavskej ceste v Bratislave alebo poslať poštou.
Počet ľudí, ktorí vyhľadajú služby a zariadenia neziskovej organizácie, je počas letných mesiacov porovnateľný so zimou. V týchto dňoch poskytuje Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v priemere 200 nocľahov.
Ošetrovňu sv. Alžbety, kde poskytujú základné zdravotné ošetrenie, navštívia denne desiatky ľudí. Následky zimy ako omrzliny, podchladenie či existenčný stres sa totiž často prejavia práve v letných mesiacoch. Aj z dôvodu stále nedostupnej adekvátnej zdravotnej starostlivosti sa priebeh ochorení podľa neziskovej organizácie počas leta komplikuje.
Terénny tím sociálnych pracovníkov organizácie pôsobí v štyroch bratislavských mestských častiach - Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves. Vyhľadáva a navštevuje ľudí žijúcich na periférii mesta.