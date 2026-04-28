Depo v Mestskom športovom areáli v Žarnovici mesto zrekonštruuje
Mestský športový areál v Žarnovici je centrom komunitného života, miestom na konanie športových, kultúrnych a iných podujatí.
Autor TASR
Žarnovica 28. apríla (TASR) - Depo v Mestskom športovom areáli v Žarnovi po sérii menších rekonštrukcií z minulých rokov zmodernizujú. Mesto Žarnovica získalo z Environmentálneho fondu na jeho rekonštrukciu viac ako 816.000 eur, vďaka čomu objekt zateplia a znížia jeho energetickú náročnosť.
„Aktuálne sa pripravuje proces verejného obstarávania na externý projektový manažment a následne bude prebiehať verejné obstarávanie na stavebné práce,“ priblížila primátorka Alena Kazimírová s tým, že po ich kontrole začnú so samotnými prácami na obnove objektu. Tie by mali trvať šesť až osem mesiacov.
Kazimírová priblížila, že súčasťou projektu je výmena okien, dverí, vykurovania a zateplenie všetkých priestorov. Vybudujú tiež nové sociálne zariadenia vrátane rampy pre vstup imobilných z areálu. „Projekt rieši inštaláciu fotovoltiky na streche budovy a tiež vzduchotechniku,“ dodala primátorka.
Budova depa bola podľa jej slov postavená ešte v roku 1954 a v súčasnosti už aj napriek sérii menších a väčších rekonštrukcií nespĺňa súčasné tepelno-technické normy. „Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a komplexné zníženie energetickej náročnosti je logickým a nevyhnutným krokom k transformácii objektu na energeticky efektívnu stavbu 21. storočia,“ podotkla Kazimírová s tým, že mesto sa snaží aj týmto spôsobom minimalizovať prevádzkové náklady. Projekt teda podľa jej slov nie je len opravou, ale systémovým zhodnotením majetku mesta.
Mestský športový areál v Žarnovici je centrom komunitného života, miestom na konanie športových, kultúrnych a iných podujatí. V budove depa sa nachádza služobný byt pre správcu štadióna, kancelária pre koordinátora malých obecných služieb, zázemie pre plochodrážnikov a futbalistov, ale aj zasadačka a plochodrážne boxy.
