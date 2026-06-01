Deportácie Židov si v Rimavskej Sobote pripomenú prechodom k stanici
Verejné podujatie venované spomienke na deportácie židovského obyvateľstva sa v Rimavskej Sobote uskutoční vôbec po prvýkrát v novodobej histórii mesta.
Autor TASR
Rimavská Sobota 1. júna (TASR) - V Rimavskej Sobote sa v piatok (5. 6.) uskutoční verejné spomienkové podujatie Nezabúdame, ktoré si po prvýkrát v novodobej histórii mesta pripomenie hromadné deportácie židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Účastníci prejdú pomalým krokom po autentickej trase, ktorou pred 82 rokmi prechádzala takmer tisícka deportovaných obyvateľov. TASR o tom informovala Miroslava Čierna z občianskej iniciatívy Rimavská kaviareň, ktorá podujatie organizuje.
„Deportácie 5. júna 1944 zasiahli hlboko a nezvratne do osudov nielen židovského obyvateľstva. Z mesta vtedy zmizlo takmer tisíc ľudí. Susedia, obchodníci, lekári, deti,“ skonštatovala Čierna. V noci zo 4. na 5. júna deportovaní obyvatelia kráčali ulicami mesta smerom k železničnej stanici. Následne boli prevezení do zberného tábora v Salgótarjáne, odkiaľ ich 13. júna 1944 deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
„O deň neskôr župný náčelník oznámil nadriadenému, že Rimavská Sobota je ‚očistená od Židov‘. Hoci o historických transportoch z iných miest Slovenska existuje všeobecné povedomie, o hromadnom nočnom pochode ulicami Rimavskej Soboty dnes vie málokto,“ povedala Čierna.
Verejné podujatie venované spomienke na deportácie židovského obyvateľstva sa v Rimavskej Sobote uskutoční vôbec po prvýkrát v novodobej histórii mesta. Program sa začne v piatok o 10.00 h na Hlavnom námestí krátkymi príhovormi. Neskôr sa účastníci presunú pomalým krokom k železničnej stanici, a to po autentickej trase, ktorou pred 82 rokmi prechádzali deportovaní obyvatelia.
„Na železničnej stanici sprievod zavŕšime symbolickým aktom. Každý účastník bude mať u seba meno jedného konkrétneho občana Rimavskej Soboty, ktorý zahynul počas holokaustu, a symbolicky ho vloží do pripraveného kufra. Týmto činom organizátori vymažú anonymné historické štatistiky a vrátia obetiam ich ľudskú dôstojnosť,“ doplnila Čierna s tým, že podujatie je otvorené pre každého, kto si chce pripomenúť tragickú kapitolu rimavskosobotskej histórie.
