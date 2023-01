Depozitár múzea v košickej Šaci má novú strechu

Košice 2. januára (TASR) - Najväčší depozitár Východoslovenského múzea (VSM) v košickej Šaci má novú strechu. Práce na jej oprave trvali približne jeden mesiac a Košický samosprávny kraj (KSK) ich hradil z vlastného rozpočtu v hodnote viac ako 109.000 eur. Informoval o tom v pondelok Úrad KSK.



Budova, v ktorej je umiestnených zhruba 20.000 zbierkových predmetov, ako je historický nábytok, obrazy, cirkevné rúcha či hudobné nástroje, v minulosti prešla rekonštrukciou, poslednou neopravenou časťou bola strecha. Objekt postavili v 80. rokoch minulého storočia.



"Najväčším problémom strechy na našom depozitári bolo jej zatekanie, čo spôsobila hlavne nekvalitná technológia. Ešte pred zimou sme stihli položiť približne 1200 štvorcových metrov novej a kvalitnej krytiny. Veľmi ma teší, že depozitár nadobudol komplexne nový vzhľad, keďže budova prešla dvoma etapami rekonštrukcie už v minulosti," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Zbierkové predmety sú tak uložené vo vyhovujúcom prostredí.



Prvou rekonštrukciou prešiel depozitár v roku 2015, keď pribudla nová vzduchotechnika a obnovil sa aj interiér. Zateplenie budovy prišlo na rad v roku 2021. Priestor na uloženie zbierok musí spĺňať predpísané štandardy tak, aby sa predmety nepoškodili a nestratili na svojej hodnote. Interiérová teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí od 16 do 20 stupňov Celzia, pričom vlhkosť by nemala presiahnuť 55 percent. Použitá technológia opravy strechy podľa KSK výrazne prispeje k zachovaniu požadovaných hodnôt tepla a vlhkosti, čím sa zároveň zvýši efektivita vykurovania.



"To, čo návštevníci vidia na výstavách v múzeu, je len polovica úspechu. Veľká časť práce sa odohráva práve v depozitári, preto je viac ako dôležité obnovovať aj tieto miesta. Konkrétne v Šaci je zatiaľ pred zrakmi návštevníkov ukrytý historický nábytok, maľby a obrazy, plastiky, cirkevné rúcha, ale aj hudobné nástroje, keramické a sklenené predmety, ako aj nástroje z oblasti farmácie či cechov. Naši kolegovia realizujú v depozitári aj základné ošetrenie predmetov, tie potom vystavujeme alebo zapožičiavame ich iným múzeám," priblížil riaditeľ VSM Dominik Béreš.



KSK je zriaďovateľom celkovo troch múzeí, ktoré majú v rámci kraja viac ako desať depozitárov.