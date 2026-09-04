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Derby DAC-Slovan sprevádzajú v Dunajskej Strede bezpečnostné opatrenia

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Snímka pred zápasom. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

V súvislosti so zápasom bude v uliciach Dunajskej Stredy a v okolí štadióna zvýšený počet policajtov.

Autor TASR
Dunajská Streda 4. septembra (TASR) - Polícia v Dunajskej Strede prijala bezpečnostné opatrenia v súvislosti so sobotňajším (5. 9.) futbalovým derby medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava. Zápas Niké ligy sa odohrá o 20.30 h v MOL Aréne. Organizátor ho označil za rizikový. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

V súvislosti so zápasom bude v uliciach Dunajskej Stredy a v okolí štadióna zvýšený počet policajtov. Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol o posilnení výkonu služby s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť.

Dopravné obmedzenia sa začnú približne o 18.30 h. Počas zápasu bude uzavretá časť ulíc Športová a Istvána Gyurcsóa. O ukončení bezpečnostných opatrení polícia rozhodne podľa aktuálneho vývoja situácie v meste.

Polícia zároveň vyzýva fanúšikov oboch tímov, aby sa vyhli nešportovému správaniu a provokáciám v meste aj počas samotného zápasu a rešpektovali jej pokyny. Doplnila, že v prípade rizikového futbalového zápasu zároveň platia prísnejšie sankcie za výtržnosti a porušenia zákona.


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