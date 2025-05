DESAŤMETROVÝ PÁD: V Súľove zasahoval vtruľník

Súľov-Hradná 12. mája (TASR) - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala v nedeľu (11. 5.) popoludní pod Súľovským hradom, kde pri desaťmetrovom páde do rokliny utrpela vážne zranenie nohy 36-ročná turistka z Poľska. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.



Poľská turistka sa nešťastne pošmykla na turistickom chodníku a spadla dole strmým exponovaným svahom. „Posádke sa podarilo z paluby vrtuľníka presne lokalizovať miesto nehody. Lekárka bola následne k pacientke vysadená pomocou palubného navijaka. V spolupráci s hasičmi sa ju podarilo vyslobodiť z ťažko dostupného terénu a preniesť na miesto, odkiaľ bolo možné ju bezpečne evakuovať,“ priblížila ATE.



Pacientka bola v transportnej sieti spolu s lekárkou evakuovaná na miesto medzipristátia. „Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola so zlomeninou stehennej kosti a úrazom lopatky v stabilizovanom stave letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Žiline,“ dodali leteckí záchranári.