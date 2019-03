Desiatky dobrovoľníkov čistia okolie rieky Slatina od odpadkov

Brigádnici chcú vyčistiť obe strany rieky Slatina od ústia toku do Môťovskej priehrady až po dedinku Slatinka.

Zvolen/Slatinka 23. marca (TASR) - Viac ako 30 ľudí sa v sobotu zapojilo do už tradičného čistenia okolia rieky Slatina od odpadu. Združenie Slatinka organizuje túto akciu pri príležitosti Dňa vody.



"Tradičný májový termín sme posunuli výrazne dopredu, keďže vegetácia býva v máji už veľmi vysoká," povedala TASR členka združenia Martina Paulíková.



Do akcie sa tento rok podľa nej zapojili aj členovia iniciatívy Očami prírody zo Zvolena. "Sú to mladí ľudia, ktorí z vlastného popudu začali čistiť krajinu," priblížila.



Brigádnici chcú vyčistiť obe strany rieky Slatina od ústia toku do Môťovskej priehrady až po dedinku Slatinka. Vyzbieraný odpad im pomôže odviezť Poľovné združenie Ľubica zo Zvolenskej Slatiny.



„Stále najviac odpadu predstavujú plastové fľaše. Sme preto za to, aby sa naplnil zámer ministerstva životného prostredia zálohovať tieto fľaše," konštatovala Paulíková. Odpad je však rôznorodý. Ľudia totiž do ústia Slatiny chodia piknikovať a zanechávajú tu množstvo drobného odpadu.



V dedinke Slatinka je pre všetkých brigádnikov na obed pripravené občerstvenie. Popoludní sa vráti skupina dobrovoľníkov do Zvolena po druhej strane rieky. Aj počas návratu budú čistiť brehy rieky od odpadu.