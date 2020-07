Desiatky klientov útulku v Bernátovciach sa nevedia dostať k lekárom

Košice 16. júla (TASR) – Desiatky klientov útulku pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach sa nevedia dostať k lekárom. Nájsť lekára, ktorý by ošetril aj ľudí bez preukazu poistenca, je dlhodobý problém. Uviedol kňaz Peter Gombita, ktorý vedie neziskovú organizácia Oáza – Nádej pre nový život.



Michaela Kostičová z občianskeho združenia Equita doplnila, že asi 40 percent klientov útulku trpí hypertenziou. Hovorila o tom počas tretej návštevy dobrovoľníkov vykonávajúcich ich zdravotný a sociálny skríning vrátane testovania na ochorenie COVID-19.



Dobrovoľníci z viacerých neziskových organizácií vrátane lekárov, sociálnych pracovníkov, košických medikov či tímu z Vysokej školy sv. Alžbety okolo Vladimíra Krčméryho, prišli do útulku po tretí raz. Prvýkrát vyšetrovali jeho klientov v čase postupného uvoľňovanie opatrení zavedených v súvislosti s novým koronavírusom.



„Je tu veľa imobilných ľudí, ktorí tu v podstate nemajú čo hľadať. Toto naozaj nie je zariadenie, kde môžu byť ľudia v ťažkom zdravotnom stave. Sú to stavy po omrzlinách, nehodách či pracovných úrazoch. Mali sme aj hypertonické krízy, čiže naozaj vysoké tlaky,“ povedala Kostičová.



Dostupnosť zdravotnej starostlivosti u ľudí, ktorí žijú na ulici či v podobných zariadeniach, považuje za problematickú – mnohí majú dlžoby na zdravotnom poistení.



„Ak máme hypertonika, ktorý nepotrebuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nemá ku komu ísť, pretože ho lekár nezoberie, keďže hypertenzia nie je neodkladná. My im donesieme aj lieky,“ spresnila s tým, že v uvedenom útulku podchytili asi 60 ľudí.



„Vrátili sme sa k nim, založili sme im akoby zdravotné karty a dopĺňame ich o sociálny skríning, či nemôžu ísť do iných zariadení,“ povedala. Zároveň by podľa Kostičovej chceli v Košiciach rozbehnúť aj terénnu medicínu.



Podľa Gombitu sa v útulku dlhodobo snažia zohnať lekárov pre svojich klientov aj za finančnú odmenu. „Tí ľudia často nemajú kartičku poistenca, občiansky preukaz – pokiaľ im to nevybavíme. Sú to desiatky ľudí. Nemajú ani peniaze. Niečo vieme zaplatiť, ale niektoré úkony sú veľmi drahé,“ povedal s tým, že o pomoc v tejto veci dlhodobo žiadajú aj samosprávy či iné orgány. Návštevy dobrovoľných zdravotníkov považuje za pozitívne.



„Robia to nezištne, nečakajú na poisťovňu. Keď máme peniaze, lieky kúpime a doplatíme, aby tí ľudia mohli byť liečení,“ povedal. Apeluje tiež, že je potrebné postarať sa o ľudí bez domova, ktorí životom na ulici ohrozujú aj v súvislosti s prenosnými chorobami seba i zdravie iných.



Aktuálne je podľa jeho slov v útulku pri Bernátovciach okolo 280 ľudí. Ich počet v lete pravidelne dočasne klesne, v zime ich bolo približne 320.